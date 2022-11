Les Suns s’intéressent à plusieurs poste 4, dont John Collins

À moins de trois mois de la trade deadline, les rumeurs se multiplient jour après jour. Alors que le transfert de Jae Crowder n’est toujours pas acté, les Suns ouvre des discussions pour renforcer leur effectif. Phoenix semble, en l’occurrence, chercher un nouveau poste 4.

Les finalistes NBA 2021 seraient notamment intéressés par John Collins, dont les Hawks commencent à parler avec d’autres franchises, d’après Shams Charania de The Athletic. Le salaire de l’ailier fort, à qui il reste trois ans de contrat pour plus de 80 millions de dollars, demeure toutefois un obstacle majeur pour un trade. Les Suns seraient réticents à l’idée d’absorber un tel montant.

James Jones, le GM de Phoenix, explorerait également d’autres pistes. Parmi elles, Kyle Kuzma (Wizards), Harrison Barnes (Kings) et Kenyon Martin Jr (Rockets). Une chose est certaine : les recherches de la franchise sont ciblées sur le poste d’ailier fort.

Les Suns dans une situation incertaine

Cam Johnson, qui occupe habituellement cette place, reste à l’infirmerie après son opération du genou. Très prometteur, le joueur de 26 ans sera cependant agent libre restricted à la fin de l’année. Lui et sa franchise n’ont, en effet, pas réussi à s’entendre sur le montant de son extension de contrat.

Pour le moment, Torrey Craig assure l’intérim au poste 4. Il affiche cette saison des moyennes de 7,2 points et 4,7 rebonds, à 49,4% au tir et 42,6% à trois points, en 21 minutes par match. Un apport relativement convaincant, qui permet aux Suns de garder leur patience et de ne pas se précipiter.

Compte tenu de l’âge de Chris Paul (37 ans) et des résultats du collectif, l’équipe aurait sans doute intérêt à monter un transfert pour maximiser ses chances de remporter un titre sur le court terme. Avec plusieurs premiers tours de draft disponibles, elle a d’ailleurs les ressources nécessaires.

Il est toutefois difficile, avec la suspension de Robert Sarver, de savoir ce que ses remplaçants sont autorisés à faire pendant son absence. Une situation qui brouille les perspectives de Phoenix.