Le boss des Suns suspendu un an… et ce n’est pas cher payé

Robert Sarver, le propriétaire des Suns, a reçu une amende et été suspendu un an par la NBA. Les plaignants jugent la sanction insuffisante.

On se demandait récemment où en était l'enquête sur Robert Sarver, le propriétaire des Phoenix Suns. En cours de saison dernière, la NBA avait annoncé qu'elle se pencherait sur les plaintes de plusieurs ex-employés de la franchise décrivant le comportement de Sarver comme toxique et de nature harcelante et discriminatoire depuis de longues années, entre utilisation d'adjectifs à caractère raciste entre autres joyeusetés. La ligue a tranché et les plaignants sont particulièrement déçus.

La NBA a suspendu Robert Sarver pour un an de ses fonctions de représentation chez les Suns et le Mercury en WNBA, avec une amende de 10 millions de dollars et l'obligation de suivre des stages sur le comportement adéquat sur le lieu de travail. L'une des anciennes employés à l'origine de la plainte a expliqué à Baxter Holmes d'ESPN à quel point le verdict était frustrant pour celles et ceux qui espéraient voir Sarver être contraint de vendre les deux franchises, à l'image de Donald Sterling quelques années plus tôt.

"C'est à peine une tape sur le poignet. Cela montre que la ligue ne défend pas vraiment la diversité, l'équité et l'inclusion. Je suis heureuse que l'on reconnaisse que je ne suis pas, comme on l'a dit, une folle, une garce et quelqu'un de théâtral. Je vais pouvoir respirer, mais je suis en colère. La NBA ne nous a pas défendus alors que l'opportunité était là".

Lorsque l'on met sur la table les faits reprochés à l'excentrique Sarver et rappelés par Zach Lowe d'ESPN mardi, le vase est assez plein.

Robert Sarver a utilisé le mot "nègre" en public à cinq reprises en 2004, alors qu'il lui avait bien été dit que même s'il rapportait les propos de quelqu'un, ce n'était pas acceptable. Quant à son comportement en présence d'hommes et de femmes qui travaillaient sous ses ordres, voici un florilège :

il a indiqué à une femme enceinte qu'il allait la renvoyer parce qu'elle ne pourrait pas avoir la même carrière maintenant qu'elle allait devenir mère

il a poussé une employée qui se plaignait de manquements à l'équité salariale dans la franchise à la démission, après une campagne de harcèlement menée par des cadres

il a constamment parlé de ses actes sexuels et de la taille de son pénis lors de réunions en petit et grand comité

il a fréquemment fait des remarques sur le physique problématique de ses employées, notamment les danseuses des Suns

il a baissé son pantalon et son caleçon lors d'un examen médical alors que ça ne lui avait pas été demandé

La NBA a conclu que Sarver n'avait jamais vraiment eu de comportement raciste ou sexiste, mais simplement une mauvaise analyse de son auditoire et de ce qui était acceptable ou non dans les années 2000 et au-delà. La sanction, qui peut sembler lourde pour le commun des mortels, n'est effectivement qu'une réprimande pour un millionnaire qui pourra tout à fait piloter la franchise en étant un peu moins visible malgré sa suspension.