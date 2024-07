Taj Gibson rempile, mais pas avec Tom Thibodeau

Taj Gibson, 39 ans, va rempiler encore un an en NBA. Il s'est engagé pour le minimum vétéran avec les Charlotte Hornets.

Les Charlotte Hornets ont plusieurs jeunes joueurs très intéressants - Brandon Miller, LaMelo Ball, etc. - mais ils ont besoin de vétérans pour cadrer le vestiaire. C'est dans cette optique que le nouveau coach Charles Lee et les dirigeants de la franchise ont convaincu Taj Gibson de venir jouer les mentors en Caroline du Nord. Le joueur de 39 ans va s'engager pour un an au salaire minimum. Il va ainsi découvrir le septième club de sa carrière, débutée en 2009.

L'intérieur ne devrait pas apporter beaucoup sur le terrain, même s'il apportait encore un peu plus de 4 points et 2 rebonds lors de son court passage aux Detroit Pistons la saison dernière. Il sera surtout là pour montrer la voie aux jeunes éléments du groupe, dont fait partie le Français Tidjane Salaun.

Taj Gibson est souvent resté fidèle à Tom Thibodeau, un coach pour lequel il a joué aux Chicago Bulls, aux Minnesota Timberwolves puis aux New York Knicks. Il constituera un relais entre le staff et les joueurs à Charlotte.