ESPN prédit le roster de Team USA pour 2028 et ça fait moins rêver

La marge de rétrécit de plus en plus pour Team USA, autant chez les garçons que chez les filles. Le basket américain repart tout de même de Paris avec deux médailles d’Or, chacune gagnée contre l’équipe de France en finales. Mais les formations de la bannière étoilée ont eu très chaud, que ce soit en demie contre la Serbie puis lors du match pour le titre pour LeBron James et ses associés, ou en finale pour les femmes, vainqueurs d’un petit point en passant près de tomber pour la première fois depuis 1992.

Les hommes, par exemple, ne gagnent plus les tournois où ils n’envoient pas l’élite de leur réservoir. Ils n’ont même pas fini avec une breloque lors des deux dernières Coupes du Monde ! L’écart athlétique – l’un des premiers atouts de Team USA – s’est considérablement réduit avec les autres nations et celles-ci compensent avec leur vécu commun, leurs principes de jeu, leur collectif et éventuellement les fondamentaux de leurs joueurs.

Les individualités US font encore des différences, Stephen Curry, James et A’ja Wilson en sont les preuves, mais de moins en moins. Il faut les plus grands des plus grands pour que les Etats-Unis aillent chercher la première place des compétitions. Ce qui nous amène à la prochaine échéance, les Jeux Olympiques de 2028 (on a bien compris que les Coupes du Monde ne les faisaient plus vibrer). Ils seront chez eux, à Los Angeles. Avec donc une pression immense pour gagner. ESPN s’est penché sur le roster potentiel dans quatre ans.

La liste prévisionnelle de Team USA

Bam Adebayo (30 ans), Paolo Banchero (25), Devin Booker (31), Jalen Brunson (31), Anthony Davis (35), Anthony Edwards (26), Joel Embiid (34, Tyrese Haliburton (28), Chet Holmgren (26), Tyrese Maxey (27), Jayson Tatum (30), Jalen Williams (27).

Autres pistes : Scottie Barnes, Jaylen Brown, Cade Cunningham, Cooper Flagg (il y sera), Brandon Miller, Donovan Mitchell, Evan Mobley (aussi), Ja Morant, Trey Murphy, Jalen Suggs, Zion Williamson.

Rendez-vous dans quatre ans

Déjà le premier constat, c’est qu’il n’y a aucun des 20 futurs meilleurs joueurs de tous les temps dans cette sélection alors que le Team USA actuel en avait… 3 ! Curry, James et Kevin Durant. Sans l’un de ses trois-là, ils sortaient en demi-finales.

Bien sûr que beaucoup de choses peuvent évoluer en quatre ans. Edwards va encore passer un cap. D’autres joueurs vont se révéler. Mais, sur le papier, et même dans la réalité du terrain, les Américains sont de plus en plus amenés à être battus s’ils ne revoient pas sérieusement leur système de formation. Peut-être qu’une claque à domicile leur remettra les idées en place…