LeBron James et Kevin Durant en feu : Team USA écrase la Serbie

Kevin Durant, véritable Terminator, n’a montré aucune pitié pour la Serbie ce dimanche. Absente lors de la préparation suite à une blessure au mollet, la machine à scorer américaine a retrouvé ses automatismes dès son premier match aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Sous son impulsion et celle d'un LeBron James impérial, Team USA a entamé sa compétition par une large victoire contre un sérieux prétendant à la médaille (110-84).

Meilleur marqueur de l’histoire des États-Unis aux Jeux, Durant n’a pas perdu de temps. Entré en jeu à 2:30 de la fin du premier quart-temps, il a déclenché à trois points dès sa première possession, ramenant son équipe à -3. Anthony Edwards, suivant son exemple, a aussitôt rattrapé les Serbes qui menaient la danse depuis le début.

Le « Slim Reaper », inarrêtable, a poursuivi sur sa lancée. Après neuf minutes de jeu, il est retourné aux vestiaires avec 21 points. Aucun tir manqué (5/5 à trois points, 3/3 à mi-distance), aucun ballon perdu. Son buzzer à la mi-temps, en fadeaway, capture l’essence de sa première période dominante.

Kevin Durant est INJOUABLE ! Auteur d'un incroyable 8/8 au tir, l'Américain conclut sa folle première mi-temps par un shoot au buzzer 🤯 Suivez tous les matches de Team USA sur Eurosport via Max #Paris2024 pic.twitter.com/pjzIinXJ6j — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 28, 2024

La balle remise en jeu, LeBron James a repris là où Kevin Durant s’était arrêté, avec un layup éclair. Le porteur de drapeau américain a été omniprésent en seconde période, impliqué dans chaque action, souvent conclue par une passe décisive ou un panier.

Chef d’orchestre sur jeu placé, locomotive en transition, James ne faisait pas ses 39 ans. Il a terminé la rencontre avec 21 points (9/13 aux tirs), 7 rebonds et 9 passes décisives en 27 minutes, impressionnant tant par sa domination physique que par la justesse de son jeu, malgré ses six ballons perdus. Durant, lui, n’a inscrit qu’un panier de plus pour terminer avec 23 points à 8/9 aux tirs.

Waited 12 years for this. Welcome back to the Olympic Stage, LeBron James. pic.twitter.com/N95X3ryi1Q — USA Basketball (@usabasketball) July 28, 2024

Une attaque dominante, mais des failles à surveiller

Fidèle à la tradition, Team USA a misé sur le talent individuel pour surpasser le collectif serbe. Les stars américaines se sont contentées d’aller vite en attaque, un jeu simple et direct, en multipliant les pénétrations et les tirs à trois points. L’approche a porté ses fruits. Les « Avengers » autoproclamés ont surclassé la Serbie à trois points (18/32 contre 9/37) et dans la raquette (44-36).

Jrue Holiday (15 points), Devin Booker (12), Stephen Curry et Anthony Edwards (11) ont été décisifs dans cette domination à longue distance. Sous la houlette de Steve Kerr, l’équipe a atteint le seuil des 110 points, une rareté en FIBA, tout en contenant efficacement leurs adversaires en défense.

Bémol de leur stratégie : les Américains ont perdu 17 ballons, offrant 25 points faciles. Mais les Serbes, pourtant redoutables, n’ont pas su en profiter pour creuser l’écart. Dominants à l’intérieur grâce à Nikola Jokic (20 points à 8/15, 5 rebonds et 8 passes décisives), ces derniers sont loin de s’être ridiculisés. Mais leur maladresse à trois points et les 13 ballons perdus ont été fatals face à un tel effectif.

Les pertes de balle seront ainsi un point à surveiller lors de leur prochain match, mercredi, contre le Soudan du Sud, mercredi. Tout comme le faible impact de Joel Embiid, limité à 4 points (2/5), 2 rebonds, 3 fautes et 2 ballons perdus en 11 minutes. Hué avant la rencontre et à chaque possession, rapidement remplacé par Anthony Davis, puis sanctionné d’une faute antisportive, le pivot est passé à côté de son match. Si la rotation change, Jayson Tatum et Tyrese Haliburton, restés sur le banc toute la rencontre, pourraient alors avoir une chance de se montrer.

