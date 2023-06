Team USA : Deux All-Stars de plus dans le roster

Septième de la Coupe du Monde 2019, le Team USA doit se racheter lors de la prochaine compétition organisée au Japon, en Indonésie et aux Philippines le 25 août prochain. Mais l'effectif composé par Grant Hill, le directeur exécutif du programme, et Steve Kerr, le coach, est moins impressionnant que certaines équipes envoyées en mission au cours des années 2010 par exemple. Deux All-Stars ont tout de même été annoncés dans la nuit : Brandon Ingram des New Orleans Pelicans et Jaren Jackson Jr des Memphis Grizzlies.

Ces derniers seront associés à Anthony Edwards, Tyrese Haliburton, Mikal Bridges, Jalen Brunson, Austin Reaves et Bobby Portis. Attention, l'effectif de Team USA reste évidemment chargé en talents ! Avec un accent volontairement mis sur la jeunesse. Mais il n'y par exemple aucun des 15 ou 20 meilleurs joueurs du monde alors que la sélection en compte 2 ou 3 dès qu'elle doit ou veut gagner une médaille. Les dirigeants ont d'ailleurs déjà fait savoir que l'équipe serait différente - comprendre ici plus forte - lors des Jeux Olympiques 2024 à Paris. Même s'il y aura une certaine continuité.

La Coupe du Monde 2023 reste pour le Team USA une occasion de lancer des jeunes très prometteurs et déjà confirmés en NBA, dans l'espoir que certains d'entre eux progressent, s'adaptent au basket FIBA et deviennent ensuite éventuellement des piliers du groupe pour plusieurs années.

Team USA : Une partie du groupe pour la CDM connu, ça ne fait pas forcément rêver