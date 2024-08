Team USA se méfie de la Serbie

Les compteurs sont remis à zéro une fois les matches de poule terminés. Le Canada l’a appris à ses dépens en s’inclinant contre une équipe de France décevante sur ses trois premières rencontres mais survoltés en quarts de finale. Le Team USA ne veut pas commettre la même erreur. LeBron James et ses coéquipiers sont largement favoris sur le papier. Mais ils retrouvent une équipe de Serbie elle aussi susceptible de mettre la main sur la médaille d’Or à Paris.

Les Américains n’ont pas tremblé contre Nikola Jokic et ses camarades lors de leurs deux derniers affrontements. D’abord en match amical puis pendant les phases de poule du tournoi olympique. Mais Steve Kerr s’attend à une rencontre bien différente.

« On ne peut pas se laisser endormir juste parce qu’on les a battus deux fois », prévient le coach. « On doit se préparer pour affronter une équipe à pleine puissance. On doit réfléchir à ce qu’ils vont faire différemment. Je suppose que Jokic va jouer 40 minutes. Quelle autre carte ils ont dans leur manche ? »