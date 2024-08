Team USA – Serbie : « L’un des plus beaux matches de ma vie »

Le Team USA a eu très chaud. Derrière tout au long de la partie, menés de 17 points par moments, tenus à bout de bras par un Stephen Curry de gala (36 points) et un LeBron James auteur du quatrième triple-double de l’Histoire des Jeux Olympiques (16 points, 12 rebonds, 10 passes), les Etats-Unis ont finalement remonté 13 points de retard dans le quatrième quart-temps pour s’imposer de justesse contre la Serbie (95-91) afin de s’ouvrir les portes de la finale à Paris.

« Je suis vraiment honoré d’avoir pu prendre part à cette rencontre. C’est l’un des plus grands matches de ma vie. Les Serbes ont été parfaits. Ils ont fait un match parfait », soulignait Steve Kerr.

Kevin Durant, auteur d’un panier assassin dans les dernières secondes, a lui aussi eu cette impression : « L’un des plus beaux matches de ma carrière. Dans le quatrième quart-temps, on a appelé très peu de systèmes. On a juste très bien joué les uns avec les autres. Les gars savaient exactement ce qu’ils devaient faire. C’était vraiment spécial. »

Le quatrième quart-temps a été fatal à la Serbie de Nikola Jokic, surtout après que ce dernier ait raté un lancer-franc qui aurait pu donner 12 points d’avance aux siens. Le Team USA a enchaîné plusieurs paniers primés dans la foulée pour recoller à deux longueurs… avant d’égaliser puis de passer devant. C’était une rencontre d’anthologie mais les Serbes ne sont pas prêts de s’en remettre.