Team USA : trois nouvelles stars rejoignent un effectif déjà dingue

Team USA n'en finit plus d'empiler la star. Avec Chris Paul et deux autres All-Stars en plus aujourd'hui, le roster s'annonce effrayant.

Décidément, cette team USA va être très lourdement armée pour ces Jeux Olympiques de Tokyo. Pas une journée sans qu’on apprenne de nouveaux big names. Et pas une journée sans que les futurs adversaires des Américains, dont l’équipe de France, ne prennent un coup derrière la casquette.

Hier on apprenait que Kevin Durant, James Harden et Bam Adebayo avaient rejoint un roster qui s’annonçait déjà très solide. Et si Stephen Curry et Donovan Mitchell ont décliné l’invitation, d’autres stars NBA sont aujourd’hui annoncées partantes.

Et comme souvent, Shams Charania et Adrian Wojnarowski se sont tirés la bourre pour les bons scoops. L’insider d’ESPN a dégainé le premier en relayant l’engagement de l’ailier des Milwaukee Bucks Khris Middleton :

Milwaukee Bucks forward Khris Middleton has committed to joining Team USA's 12-man roster for the Summer Olympics, @excelbasketball agent Mike Lindeman tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 22, 2021

Wojnarowski a ensuite fait le back-to-back en annonçant que Kevin Love serait lui aussi de la partie :

Cleveland Cavaliers forward/center Kevin Love has committed to joining Team USA's 12-man roster for the Summer Olympics, @excelbasketball agent Jeff Schwartz tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 22, 2021

Quelques minutes plus tard, Charania a répliqué avec Chris Paul :

Phoenix Suns All-Star guard Chris Paul plans to commit to Team USA for the Tokyo Summer Olympics, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 22, 2021

Un très bonne nouvelle pour Team USA. En plus d’être toujours aussi fort malgré ses 36 ans, Chris Paul apportera toute son expérience de double champion olympique (2008 et 2012).

On a pour l’instant 11 joueurs qui se sont engagés à disputer les Jeux Olympiques avec Team USA :

Bam Adebayo

James Harden

Kevin Durant

Draymond Green

Bradley Beal

Jayson Tatum

Devin Booker

Damian Lillard

Chris Paul

Kevin Love

Khris Middleton

Et comme ces derniers temps, Kawhi Leonard et Paul George avaient semblé laissé entendre qu’ils étaient intéressés aussi, on devrait avoir droit à une équipe américaine inarrêtable ou presque.

Alors certes, le plus grand big man de l’équipe pour le moment, Bam Adebayo, est à 2,06m. Mais vu que Nikola Jokic souhaite se reposer cet été, ils devraient s’en sortir…