Team USA livre son plus beau match et écrase l’Italie

Voilà la Team USA que nous attendions. Celle que nous attendons à chaque compétition internationale, en réalité. Les États-Unis se sont montrés à la hauteur de leur réputation ce mardi, en écrasant l’Italie en quarts de finale de la Coupe du monde (100-63). Une victoire qui lance parfaitement leur phase finale.

Les hommes de Steve Kerr ont été impériaux des deux côtés du terrain. Plus impliqués que d’ordinaire, leur défense étouffante a limité les Italiens à 23/75 aux tirs (31 %), dont 7/38 à trois points (18 %). Pendant ce temps, leur attaque fluide, équilibrée et terriblement efficace leur a permis de dérouler. Les Américains ont dominé physiquement leurs adversaires, bénéficiant d’un avantage manifeste en taille et en qualités athlétiques.

L’équipe italienne n’a pu rivaliser avec les États-Unis qu’au cours des toutes premières minutes et des toutes dernières, plus lâches. Seul Simone Fontecchio — qui a tout de même signé un beau match avec 18 points et 5 rebonds — a réussi à dépasser les 10 points. Sans solution contre un ennemi hors de portée, Gianmarco Pozzecco et ses joueurs ont subi la déferlante américaine en pleine face.

Le alley-oop de Tyrese Haliburton et de Paolo Banchero dans le troisième quart-temps illustre parfaitement l’écart de niveau entre les deux équipes :

Tyrese Haliburton ➡️ Paolo Banchero ! Une vraie promenade de santé pour Team USA ! 🎥 @FIBAWC pic.twitter.com/sV2F1EUNiX — REVERSE (@REVERSEMAGAZINE) September 5, 2023

Jaren Jackson Jr et les rebonds, un souci pour Team USA

Le carton plein de Team USA

Team USA a fait preuve d’une adresse exceptionnelle dans cette rencontre (36/67 aux tirs, dont 17/36 à trois points). Le ballon circulait bien, tout l’effectif était bien impliqué, avec l’intensité digne d’une phase finale, sans oublier le sourire… Souligner tout ce qui a fonctionné serait sans doute trop long.

Ce qui ressort avant tout, c’est la performance de Mikal Bridges. Alors que l’ailier affichait une moyenne de 9,8 points depuis le début de la compétition, se concentrant plutôt sur la défense et les détails, il a pris le match en main. La star des Nets a terminé avec 24 points (8/16 aux tirs, 4/6 à trois points) et 7 rebonds en 18 minutes de jeu.

Tyrese Haliburton a été brillant avec le ballon (18 points à 6/8 à trois points et 5 passes). Austin Reaves (12 points à 3/4 aux tirs) a quant à lui dynamité la rencontre avec quelques moments de spectacle. Et Brandon Ingram, lui, est sorti de sa coquille en marquant 8 points.

Austin Reaves being casually hostile to the rims 💥#FIBAWC x #WinForUSA 🇺🇸 pic.twitter.com/habk4thH1U — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 5, 2023

Paradoxalement, c’est peut-être ce qui n’allait pas qui a le plus rassuré. Anthony Edwards (3 points à 1/6 aux tirs) est passé à côté de son match. Mais Team USA n’a pas eu besoin de son leader offensif pour fonctionner. Jaren Jackson Jr, rapidement gêné par ses fautes, n’a joué que 10 minutes. Sans lui, les États-Unis ont tout de même réussi à contrôler la raquette. Ils ont même remporté, pour une fois, la bataille aux rebonds (51-24).

L’exceptionnelle prestation de l’équipe américaine, après leur défaite contre la Lituanie, envoie un message fort pour la fin de la Coupe du monde. Ils seront attendus au même niveau vendredi, face à l’Allemagne ou à la Lettonie.

