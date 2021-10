Terance Mann, son potentiel récompensé par une belle prolongation

Terance Mann incarne l'avenir des Los Angeles Clippers. Choisi par les dirigeants NBA comme le joueur susceptible de "percer" cette saison, le meneur a surfé sur ses bons Playoffs l'an dernier pour décrocher une prolongation.

Déjà sous contrat jusqu'en 2023 (avec des salaires estimés à 1,7 puis 1,9 million de dollars), le jeune talent de 24 ans a signé pour deux saison supplémentaires. Et au total, le natif de Brooklyn va ainsi récupérer 22 millions de dollars.

"C'est avec beaucoup d'honneur et de fierté que je signe cette prolongation avec les Clippers. La foi et l'engagement dans mon développement et ma contribution jusqu'à présent me fourniront la motivation dont j'ai besoin.

Je veux continuer à être un élément central de notre parcours. Je tiens à remercier les dirigeants pour cette opportunité de continuer à faire partie de la Clipper Nation. J'aimerais également remercier mes entraîneurs et mes coéquipiers de croire en moi et de me permettre de grandir sur et en dehors du terrain", a commenté Terance Mann pour The Undefeated.