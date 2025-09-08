Naz Reid et sa famille vivent un terrible drame. Le joueur des Minnesota Timberwolves a appris ce weekend la mort de sa soeur Toraya, âgée de 28 ans, dans la ville de Jackson, dans le New Jersey. D'après le New York Post, qui relaye les premiers éléments de l'enquête, le jeune femme a été tuée par balles à l'extérieur de son appartement.

Le principal suspect n'est autre que son compagnon, un dénommé Shaquille Green, 29 ans, qui a été arrêté et sera inculpé pour meurtre et possession illégale d'arme à feu.

Naz Reid ne s'est pas encore exprimé sur cette tragédie, mais on ne peut qu'imaginer à quel point ses proches et lui doivent connaître des moments compliqués. Le MIP 2024 avait déjà expliqué dans des interviews que sa soeur aînée était un peu comme une deuxième mère pour son autre soeur, Jakahya, et pour lui.

Reid a grandi du côté d'Asbury Park, dans le New Jersey, à une vingtaine de minutes seulement du lieu où Toraya a perdu la vie. Les trois enfants de la famille ont ensuite étudié dans le nord de l'état, à la Roselle Catholic High School, où Toraya pratiquait le softball, pendant que son petit frère se destinait déjà à une carrière de joueur de basket.