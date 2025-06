Naz Reid verrouillé par les Wolves avant la Free Agency !

Les Minnesota Timberwolves ont refusé de prendre le risque de perdre Naz Reid. Avant même l'ouverture de la Free Agency, les Wolves ont verrouillé l'intérieur ! Selon les informations du journaliste d'ESPN Shams Charania, les deux parties se sont entendues concernant un contrat à 125 millions de dollars sur 5 ans.

Pour permettre ce deal, le joueur de 25 ans a décliné sa "player option" à 15 millions de dollars pour l'exercice 2025-2026. Et surtout, il a accepté cette proposition alors qu'il aurait pu recevoir des offres similaires sur le marché... avec un statut de titulaire !

Du côté de Minnesota, il n'était pas question de perdre l'un des chouchous des fans. Les dirigeants des Wolves ont accepté de sortir le chéquier, en lui assurant un salaire annuel à 25 millions de dollars, sans le laisser tester le marché.

Son cas représentait tout simplement une priorité par rapport à son apport et son développement. Avec son profil et sa capacité à attirer le jeu, le natif du New Jersey a été perçu comme un élément indispensable du projet.

Et désormais, il sera intéressant de voir les plans de Minnesota avec Julius Randle et Nickeil Alexander-Walker, agents libres cet été. Pour Naz Reid, les Wolves ont donc déjà réglé la situation.

