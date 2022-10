Théo Maledon trouve un point de chute aux Hornets

Transféré par les Rockets et coupé par le Thunder, Théo Maledon a signé un two-way contract aux Charlotte Hornets.

Que les choses vont vite en NBA. Au-delà de sa médaille d’argent à l’EuroBasket avec les Bleus, Théo Maledon a passé un été très mouvementé. Transféré par le Thunder, puis coupé par les Rockets, le meneur a finalement trouvé un point de chute aux Hornets.

À quelques jours du début de la saison, Maledon a signé un two-way contract à Charlotte, d’après Shams Charania de The Athletic. Une nouvelle rassurante pour ce jeune de 21 ans, qui dispose ainsi d’une nouvelle chance de prouver sa valeur à la ligue. Mais une déception, surtout, pour un joueur qui avait montré de belles choses pendant son année rookie.

Alors qu’il compte 56 matches en tant que titulaire en NBA, il devra désormais alterner entre la G League et le bout du banc des Hornets. Un véritable pas en arrière dans sa carrière. Après sa Draft en 34e position, il apparaissait comme un potentiel steal. Ses moyennes de 10,1 points et 3,5 passes par rencontre au Thunder nous confortaient en tout cas les observateurs dans ce sens. Pour les fans français, difficile également d’oublier sa pointe à 33 points face aux Suns, en avril 2021.

Tout cela n’a toutefois pas empêché Oklahoma City et Houston de s’en débarrasser, faute de place. Il devra désormais se battre pour trouver quelques minutes au poste de meneur, occupé par LaMelo Ball et Terry Rozier. La signature de Dennis Smith Jr cet été rendra la tâche d’autant plus délicate.

Conformément aux règles de la NBA, l’ancienne pépite de l’ASVEL pourra disputer jusqu’à 50 matches de saison régulière l’année prochaine. Quels que soient ses résultats, il ne pourra néanmoins pas rester pour les Playoffs. Il faut donc voir cette année comme une année de transition, au mieux. Au pire, comme le début de la chute de Théo Maledon hors de la ligue.

