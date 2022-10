Un joueur balance sur LaMelo Ball et les Hornets

On ne sent pas les Charlotte Hornets cette saison. L’équipe va débuter sans LaMelo Ball, blessé, elle qui a déjà perdu Miles Bridges, devenu tricard en NBA après avoir frappé sa compagne. Ce ne serait franchement pas étonnant que la franchise finisse pas viser la draft en foirant sa saison. Puis une nouvelle pièce maîtresse à mettre au cœur du projet ne lui ferait pas de mal.

Melo est censé disposer de ce statut. Mais selon l’un de ses adversaires en présaison, relayé par l’insider David Thorpe, si les Hornets sont nuls, c’est en grande partie de sa faute. Non pas en raison de son niveau de jeu mais plutôt de son attitude. Il décrit le petit dernier de la fratrie Ball comme un joueur superficiel, sans dureté, peu intéressé par ce qu’il faut faire pour gagner et immature.

Ça ne nous étonne pas et pourtant ceux qui nous suivent depuis quelques années savent que nous avons souvent défendu LaMelo Ball. Le joueur est fort et ultra spectaculaire aucun doute là-dessus. Mais on a souvent répété que Lonzo serait sans doute un basketteur plus consistant à défaut d’être un All-Star comme son frangin.

Après, les Hornets ont tout de même progressé depuis son arrivée. De 23 à 33 succès sa première saison puis encore 10 de plus l’an passé. Avec une élimination lors du play-in. Mais notons que Ball n’a pas jamais été le leader de son équipe aux « win shares. » Alors ce n’est qu’une statistique, bien sûr, ça ne suffit pas à faire toute une analyse. Ça reste l’une des meilleures données avancées pour quantifier l’impact d’un joueur.

LaMelo doit grandir et évoluer. Ce sont même ses adversaires qui le pensent. Au passage, les Hornets ont joué les Celtics, les Pacers, les Wizards et les Sixers, si jamais l’envie vous prend de deviner qui aurait pu balancer sur le jeune meneur.

