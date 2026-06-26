Théorie du « unfollow » : De’Aaron Fox prêt à quitter les Spurs ?

Un simple unfollow sur Instagram ? En NBA, ce genre de détail a souvent précédé des demandes de transfert. Les Spurs doivent-ils s'inquiéter pour De'Aaron Fox ?

Les supporters des Spurs ont eu un petit frisson en découvrant que De'Aaron Fox ne suivait plus la franchise sur Instagram. Pris isolément, le geste paraît anodin. Après tout, un joueur peut modifier ses abonnements pour mille raisons différentes. Mais en NBA, ce genre de détail est rarement analysé comme un simple hasard.

Depuis plusieurs années, les réseaux sociaux sont devenus un véritable thermomètre de la ligue. Bien avant les communiqués officiels, certains indices apparaissent sur Instagram ou X : un joueur qui retire la mention de son équipe de sa biographie, qui efface des photos ou qui cesse soudainement de suivre sa franchise (coucou Giannis). Des gestes parfois insignifiants... mais qui ont aussi précédé plusieurs divorces célèbres.

On pense évidemment à Kevin Durant avant son départ de Brooklyn, à Damian Lillard lorsque les rumeurs autour de lui s'intensifiaient, ou encore à Jimmy Butler lors de ses fins d'aventure à Minnesota puis à Philadelphie. Plus récemment, Giannis Antetokounmpo a lui aussi alimenté les spéculations en modifiant son activité sur les réseaux sociaux, tout comme Tyler Herro avait unfollow le Heat il y a un mois, avant d'être bel et bien transféré cette semaine. Aucun de ces éléments ne constituait une preuve, mais ils reflétaient souvent un climat déjà tendu en coulisses.

Kawhi Leonard de retour aux Spurs ou aux Raptors ?

Faut-il pour autant y voir un mauvais signe concernant De'Aaron Fox ? Pas nécessairement. Le meneur vient d'arriver à San Antonio et sort d'une bonne saison. Tout indique que les Spurs comptent construire autour de lui et de Victor Wembanyama. Rien ne laisse penser aujourd'hui qu'une séparation soit à l'ordre du jour.

Reste que l'histoire récente de la NBA invite à ne pas balayer totalement ce genre de signal. Les réseaux sociaux sont devenus un outil de communication à part entière pour les joueurs. Certains s'en servent pour envoyer des messages plus ou moins subtils, d'autres pour simplement faire le ménage dans leurs abonnements. Impossible de savoir dans quelle catégorie ranger Fox aujourd'hui.

Une chose est sûre : si l'affaire s'arrête à un simple unfollow, tout le monde l'aura oubliée dans quelques jours. Mais si d'autres indices venaient à apparaître au cours de l'été, ce petit clic sur Instagram pourrait rapidement être réinterprété comme le premier signal d'une histoire beaucoup plus importante.