Thomas Bryant de retour aux Lakers, une pioche intéressante à l’intérieur

Thomas Bryant était l'un des intérieurs les plus courtisés de cette free agency parmi ceux qui n'avaient pas encore fait leur choix. Visiblement, le joueur de 24 ans avait très envie de revenir à Los Angeles, après avoir eu un avant-goût de la chose à son arrivée en NBA. Selon Chris Haynes de Yahoo Sports, Bryant va s'engager pour une saison avec les Lakers, sur un contrat au montant pas encore dévoilé.

Il y a cinq ans, la carrière professionnelle de Thomas Bryant avait débuté sous le maillot des Purple and Gold, qui l'avaient drafté en 42e position en 2017. Après 15 matches en Californie, l'ancien joueur de la fac d'Indiana avait atterri à Washington, où il a alterné les saisons prometteuses et les blessures, notamment une rupture des ligaments croisés du genou en janvier 2021.

Quatre autres franchises étaient sur le coup pour le convaincre durant cette free agency : les Toronto Raptors, les Boston Celtics, les Milwaukee Bucks et le Utah Jazz. A Los Angeles, il aura une vraie opportunité de temps de jeu et, pourquoi pas, d'intégrer le cinq de départ. On sait qu'Anthony Davis ne raffole pas de l'idée d'être titulaire au poste 5 et les deux autres pivots de métier du groupe, pour le moment, sont Dwight Howard, 36 ans, et Damian Jones.

La saison dernière, Thomas Bryant a disputé 27 matches avec les Wizards et tournait à 7.4 points et 4 rebonds de moyenne, relativement loin de ses standards. S'il reste en bonne santé, cette signature semble être un assez joli coup pour les Lakers, obligés de chercher des bonnes affaires à moindre frais sur le marché.

Free agent Thomas Bryant has reached an agreement with the Los Angeles Lakers on a one-year deal and will be given opportunity to win starting center position, league sources tell @YahooSports: https://t.co/J6Rg5ECNuf

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) July 6, 2022