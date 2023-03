Thomas Heurtel assume son choix dans une interview qui va faire parler…

On peut reprocher des choses à Thomas Heurtel, mais pas celle de s'être défilé au moment d'accorder une interview à L'Equipe cette semaine. Savait-il que le journaliste Jean-Christophe Collin serait aussi tranchant, pugnace et critique de sa décision de jouer en Russie et de faire l'impasse sur son avenir en équipe de France ? Probablement pas. Mais même une fois les premières salves envoyées par Collin, le meneur du Zénith a poursuivi l'interrogatoire pour tenter de justifier sa position.

Beaucoup de gens seront atterrés par les réponses qu'ils liront dans cet entretien. On peut le comprendre. Mais au moins, d'un côté comme de l'autre, cela s'est fait sans filtre, ni langue de bois.

On vous invite à le lire dans son intégralité sur le site de L'Equipe, mais voici quelques extraits dans lesquels Thomas Heurtel reconnaît avoir fait un choix financier, tout en déplorant le traitement médiatique et populaire qu'il reçoit depuis sa signature à Saint-Pétersbourg.

"Je pense que dans ma situation tout le monde aurait fait comme moi. C'est sûr que ça m'emmerde de ne pas être en équipe de France. Surtout après l'Euro, avec le projet qu'on avait avec le coach. Cette situation me rend triste. Et me faire critiquer tous les jours par des gens qui ne connaissent pas forcément la situation, ce n'est pas agréable. [...]

Quel est le rapport avec moi et ce que fait le gouvernement russe ? Cela voudrait dire que parce que je joue en Russie je cautionne ce que fait la Russie ? Donc les gens qui jouent en Chine cautionnent la politique des droits de l'homme en Chine ? Les gens qui jouent en France acceptent tout ce que fait le gouvernement français ? Je ne pense pas. Vous, vous ne cautionnez pas tout ce que fait le gouvernement ? Il y a des choses que vous aimez, d'autres que vous n'aimez pas ? C'est pareil. Alors qu'ils commettent des crimes forcément je suis contre. Forcément je ne veux pas qu'ils tuent des gens, qu'ils fassent cette guerre ! Forcément ! Mais l'important c'est ce qu'il y a de mieux pour moi et ma famille. [...]

(Si c'est un choix égoïste), alors on me donne un contrat en France et le gouvernement, vu qu'il ne veut pas que j'aille en Russie, me donne la différence".