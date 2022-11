Boris Diaw évoque le cas Thomas Heurtel en EDF : “Il n’est pas rayé”

Thomas Heurtel ne serait plus le bienvenue en équipe de France. Une conséquence de sa signature au Zenith St. Petersburg après avoir pourtant ratifié la charte de la FFBB concernant les joueurs évoluant en Russie. Ces derniers ne seront plus sélectionnables chez les Bleus aussi longtemps que perdure le conflit en Ukraine. Le Président de la Fédération Jean-Pierre Siutat s'est exprimé sur le cas du meneur en affirmant qu'il ne serait plus du tout retenu en sélection. Boris Diaw, le manager de l'équipe, s'est montré moins catégorique.

« On n'est pas encore là-dessus. On peut seulement parler de maintenant. Pour le futur il y aura des décisions à prendre. [Il n'est] ni rayé, ni en équipe de France non plus », déclarait l'ancien joueur NBA, relayé par l'Equipe.

C'est déjà plus raisonnable. Surtout que cette histoire de chartre reste assez suspecte. Déjà pour ses motivations, mais bref, passons, mais aussi pour son timing. La presse espagnole confiait par exemple que la FFBB savait déjà que Thomas Heurtel allait s'engager avec le Zenith et que ça ne l'a pas empêché de lui faire jouer l'Eurobasket. Sa signature en Russie a été annoncée peu de temps après la finale perdue contre l'Espagne.

