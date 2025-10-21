Le Thunder va attaquer la saison sans l’une de ses stars

Jalen Williams s’est sacrifié pour aider le Oklahoma City Thunder à décrocher le premier titre de son Histoire. Bien que souffrant de la main, la faute à un ligament déchiré au poignet, le jeune joueur a enchaîné les injections pendant les playoffs pour tenir le coup. Plus de 30 en trois mois ! Un pari payant, puisqu’il a été l’un des grands artisans du sacre. Une fois le trophée acquis, l’arrière All-Star a pu se faire opérer et observer un repos bien mérité. Du coup, il n’est pas encore complètement remis.

Sa franchise a fait savoir qu’il ne serait pas présent sur le terrain pour le coup d’envoi de la nouvelle saison. Jalen Williams et le Thunder ouvrent le bal en recevant les Houston Rockets dans la nuit de mardi à mercredi (1h30, heure française). Les joueurs d’Oklahoma City recevront leur bague avant de défier l’un de leurs principaux concurrents dans leur quête du doublé.

Sans Williams, Shai Gilgeous-Alexander aura encore plus de responsabilités offensives sur ce premier match de la saison.

Preview NBA : Le Thunder peut-il rater le back to back ?