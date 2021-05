Tim Hardaway Jr, une masterclass sur les terres des exploits de son père

Tim Hardaway Jr n'est pas né à Miami. Et pourtant, en Floride, le natif de Californie se sent chez lui. Il faut dire que pendant 6 saisons, son père, Tim Hardaway, a fait le bonheur du Miami Heat (1996-2001).

Le maillot de l'ex-meneur a d'ailleurs été retiré par les Floridiens. Alors forcément, défier le Heat à l'American Airlines Arena représente un grand moment pour Tim Hardaway Jr. Et la nuit dernière, il n'a pas raté ce rendez-vous important à ses yeux.

Les Mavs l'ont ainsi emporté (127-113) et le joueur de 29 ans a tout simplement réalisé l'une de ses meilleures performances en carrière.

En forme ces dernières semaines (avec un record en carrière à 42 points), l'ancien joueur des New York Knicks a été le grand artisan du succès de son équipe. Auteur de 36 points, il a été surtout intenable derrière l'arc : 10/18.

Avec cette réussite à trois points, il a d'ailleurs égalé un record de franchise ! Jusqu'à maintenant, George McCloud et Wesley Matthews étaient les détenteurs de ce record chez les Mavs. Un moment particulier pour Hardaway Jr, qui voulait briller chez lui.

"Je voulais juste faire un show. Faire un show pour mes proches, et juste être capable d'aller sur le parquet et ensuite jouer. Je sais que le maillot de mon père sera ici pour toujours. Chaque fois que j'entre sur le terrain, surtout ici à Miami, avec son nom dans la salle, vous n'avez rien d'autre à faire que d'entrer sur le terrain, de vous battre et de jouer comme un fou.

Avoir cet honneur et ce privilège de jouer sous ce maillot, là-haut dans la salle, c'est spécial", a avoué Tim Hardaway Jr devant les médias.