Entre Tony Parker et l’Euroleague, la guerre est ouverte

Quand l’Euroleague pique, Tony Parker contre-attaque. L’ASVEL a été sanctionné pour non-respect des règles du fair-play financier en ayant une masse salariale (4,4 millions) inférieure au minimum demandé par la ligue majeur sur le continent (5,85 millions). Sauf que pour le Président du club villeurbannais, ça n’a pas de sens. Du coup, il va porter l’affaire devant la justice.

« L’Euroleague nous sanctionne parce que nous dépensons 4,4 millions en salaire au lieu de 5,85. Sauf que les instances du basket français nous empêchent de dépenser plus. Nous sommes sous contrôle financier. En gros, l’Euroleague nous demande d’enfreindre les règles de notre ligue nationale, avec qui nous avons d’excellentes relations. Nous n’allons pas payer et nous allons aller devant un tribunal », confie l’ancienne légende des San Antonio Spurs.

Le litige creuse un peu plus le fossé entre l’ASVEL et l’Euroleague. L’équipe française fait partie des quatre « dissidents » censés rejoindre la NBA Europe lors de son arrivée en 2027 (avec le FC Barcelone, le Real Madrid et le Bayern Munich). Le contrat entre Villeurbanne et l’Euroleague prend fin en 2026 et Tony Parker n’imagine pas son équipe être exclue de la compétition d’ici là.

Avec un budget amoindri, Nando De Colo et ses coéquipiers occupent actuellement la dernière place au classement.