Tony Parker bientôt coach de l’ASVEL ?

RIP la patience. Tony Parker pourrait se nommer lui-même head coach de l'ASVEL l'été prochain, après avoir coaché les U17 français à la Coupe du monde.

On avait cru comprendre que Tony Parker voulait y aller mollo. « Étape par étape », expliquait-il lorsqu’il a accepté de coacher l’équipe de France U17, un poste formateur, loin de la pression quotidienne d’un club d’Euroleague. Manifestement, le plan de carrière a connu une légère accélération. Selon Le Progrès, il devrait en effet se nommer lui-même head coach de l’ASVEL la saison prochaine, pour succéder à Pierric Poupet.

Le président du club troquerait son costume de patron pour celui d’entraîneur principal, sur le banc d’une référence du championnat de France et pensionnaire d’Euroleague. En marge d'une expérience avec les U17 lors de la prochaine Coupe du monde de la catégorie, l’ancien meneur des Spurs semblerait prêt à sauter plusieurs marches d’un coup. La progression patiente souhaitée par TP ressemble soudain davantage à un ascenseur express. Pour ce faire, il a ainsi passé une semaine au côté de Mike Brown, le head coach des Knicks, qu'il a côtoyé à l'époque chez les Spurs.

Ce choix peut évidemment interroger. Passer du développement de jeunes talents sur une courte période à la gestion d’un vestiaire professionnel exposé à la pression quotidienne, ce n’est pas exactement le même métier. Mais connaissant l’ambition de Tony Parker et sa confiance en lui, l’idée n’a rien d’étonnant.

Reste à savoir si cette prise de pouvoir technique marquera le début d’une nouvelle ère à l’ASVEL, ou si le président-coach découvrira que le banc est un siège bien plus brûlant que le fauteuil de dirigeant.