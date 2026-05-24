Tony Parker pourrait se nommer coach de l’ASVEL pour un montant record

Encore inexpérimenté au coaching à ce niveau, Tony Parker devrait prendre la place sur le banc de l’ASVEL avec un salaire historique à la clé.

Tony Parker, Président de l’ASVEL, va ajouter une autre casquette à sa panoplie l’an prochain. Il est aussi pressenti pour devenir le prochain coach du club rhodanien. Le média lituanien BasketNews précise même que l’ancienne icône des San Antonio Spurs et de l’équipe de France pourrait percevoir un salaire annuel supérieur à 1,2 million d’euros. Ce serait tout simplement du jamais vu pour un entraîneur du championnat de France. Pour la comparaison, Pierrick Poupet, l’actuel titulaire du poste à Villeurbanne, touche environ 10% de ce montant.

Toujours selon les mêmes rumeurs, TP est susceptible de former un staff expérimenté avec même la présence annoncé de Vincent Collet dans un rôle qui reste à déterminer. Ce dernier pourrait être le principal assistant de son ancien joueur.

Tony Parker ne dispose pourtant d’aucune expérience au coaching au niveau pro. Il vient d’entamer sa reconversion et sera à la tête de la sélection tricolore des U17 lors de la Coupe du monde 2026 en Turquie cet été.

Après avoir un temps envisagé de quitter l’Euroleague afin de maximiser ses chances d’intégrer la future NBA Europe, l’ASVEL jouera bel et bien au première échelon continental la saison prochaine. Et fort de nouveaux investisseurs avec donc un budget accru à la clé, Parker pourrait débuter sa carrière sur le banc avec un effectif bien plus costaud. Le MVP du championnat italien Armoni Brooks est attendu du côté de Lyon, qui est aussi entré dans la course pour signer le Français Sylvain Francisco.