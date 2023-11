Tony Parker encense LeBron James et sa longévité

La longévité de LeBron James, qui dispute en ce moment sa 21e saison en NBA, continue d'impressionner ses pairs et même ses aînés. Tony Parker a bataillé pendant une bonne partie de sa carrière contre le King et admire beaucoup ce qu'il voit de sa part avec les Lakers cette saison à bientôt 39 ans. C'est ce qu'il a expliqué dans son émission sur Skweek TV.

"En un mot : respect. Respect de jouer 21 saisons en NBA parce que c'est long. [...] Ce n'est pas facile de garder ce niveau de constance au haut niveau et les stats qu'il fait encore. Il n'est plus dans son prime, il ne défend plus ocmme avant, mais il est 25-8-6... Il a les meilleurs stats de l'histoire pour un gars de cet âge. Si tu regardes bien, il n'y a que cinq joueurs qui ont fait 21 saisons, Dirk Kevin Williams, Vince Carter, Robert Parish et je ne sais plus qui est le dernier. Le meilleur d'entre eux tournait à 7 points de moyenne sur sa 21e saison tournait à 7 points de moyenne. Franchement, sur sa longévité, il n'y a aucun sportif qui a eu cette constance au haut niveau".

En décembre, LeBron James prendra en effet un an de plus, avec des moyennes invraisemblables pour un joueur avec autant de kilomètres au compteur. Avec Los Angeles cette saison, il tourne à 25.7 points, 8.1 rebonds et 6.7 passes de moyenne à 57.8% en global et 41.4% à 3 points.