Tony Parker : « Harper et Castle me font penser à moi et Manu Ginobili »

Tony Parker voit des similitudes entre le duo Stephon Castle-Dylan Harper et celui qu'il formait avec Manu Ginobili. L'ancien meneur des Spurs a également salué le travail de San Antonio à la Draft.

Tony Parker prépare actuellement la Coupe du monde U17 avec l'équipe de France, dont il s'occupe depuis cette année. Un nouveau rôle de coach qui ne l'empêche évidemment pas de garder un œil très attentif sur les San Antonio Spurs, sa franchise de toujours.

Interrogé par Mary Patrux pour beIN Sports, l'ancien meneur français a notamment évoqué la nouvelle génération texane. Et plus précisément le duo formé par Stephon Castle et Dylan Harper, deux jeunes extérieurs appelés à accompagner Victor Wembanyama sur le long terme.

"J'ai été champion à 21 ans, donc quand je vois Harper et Castle, c'est la même chose, ça me fait vraiment penser à moi et Manu", a expliqué Parker, en référence au duo qu'il formait avec Manu Ginobili dans les années 2000.

Tony Parker voit des similitudes... mais aussi des différences

La comparaison est flatteuse, mais elle a surtout du sens dans l'état d'esprit. Parker ne dit pas que Castle et Harper sont déjà au niveau de deux légendes de San Antonio. Il parle plutôt d'une énergie, d'une jeunesse et d'une absence de complexe qui lui rappellent ses débuts avec Ginobili.

A son époque, Parker avait rapidement gagné la confiance de Gregg Popovich et s'était imposé comme titulaire dans une équipe ambitieuse. Ginobili avait quant à lui accepté un rôle de sixième homme avant de devenir l'un des joueurs les plus importants de l'histoire de la franchise. Dans ce registre, le parallèle avec Harper, amené à partager les responsabilités avec Castle et Wembanyama, n'est pas dénué de sens.

La comparaison trouve toutefois rapidement ses limites. Parker et Ginobili étaient avant tout des paris internationaux. Le Français avait été drafté en 28e position en 2001 et l'Argentin en 57e position en 1999. Castle et Harper arrivent dans un contexte totalement différent. Le premier a été sélectionné en 4e position de la Draft 2024, le second en 2e position en 2025. Deux prospects américains issus de la NCAA et identifiés depuis longtemps comme de futurs talents majeurs.

Un compliment pour tout le travail des Spurs

Au-delà de la comparaison avec son propre parcours, Parker a surtout tenu à saluer le travail de la franchise texane.

"Félicitations aux Spurs pour la façon dont ils draftent, ce qu'ils regardent chez les joueurs en NCAA", a-t-il expliqué.

Pour l'ancien meneur, San Antonio continue de se distinguer par sa capacité à identifier les profils qui correspondent à sa culture. Une qualité qui a permis à la franchise de bâtir plusieurs générations compétitives au cours des trois dernières décennies.

Parker se montre d'ailleurs particulièrement optimiste concernant l'avenir du duo actuel. "Je pense que Castle et Harper vont être à San Antonio pendant très longtemps", a-t-il assuré.

Avec Victor Wembanyama comme pierre angulaire et deux jeunes arrières parmi les plus prometteurs de leur génération, les Spurs disposent en tout cas d'un noyau qui rappelle de bons souvenirs à l'ancien numéro 9.