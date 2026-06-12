Tony Parker laisse planer le doute sur son avenir

Pressenti comme le nouveau coach de l'ASVEL, Tony Parker a donné des indications sur son futur au micro de Bein Sports.

Cette semaine, dans une interview exclusive pour l'émission NBA Extra, Tony Parker a été interrogé par Mary Patrux, notamment au sujet de son avenir.

Désormais coach des U17 de l'équipe de France, Tony Parker a laissé entendre que son avenir, la saison prochaine, pourrait désormais s'inscrire dans le coaching. Un retour dans le monde du basket, directement au sein d'une équipe.

Un avenir qui semble arriver au bon moment, d'autant que cela rapprocherait l'ancien joueur des Bleus d'un rythme de vie avec lequel il est plus que familier.

"Ça fait 7 ans que je suis en retraite sportive, que j'ai pu faire un peu tout ce que je voulais. J'ai bien profité, mais là, c'est le bon timing pour moi. C'est clairement retourner dans mon ancienne vie. {...} J'aime bien être dans différentes villes, différentes salles, différentes ambiances. J'ai vécu comme ça pendant 20 ans."

Nostalgique de sa carrière, il n'oublie pas la chance qu'il a eue de vivre la vie qu'il a vécue. À 44 ans, Tony Parker veut conserver cette flamme qui l'anime, notamment pour le basket.

"On a la meilleure vie, c'est incroyable. Quand tu regardes dans le monde, on est quand même des privilégiés. Je suis très reconnaissant. Et justement, je veux toujours garder ce petit truc qui fait que j'ai de la chance d'avoir cette vie-là."

En France ou aux États-Unis ?

Si de nombreuses rumeurs le désignent comme le prochain coach de l'ASVEL, club qu'il préside, rien n'a encore été confirmé. L'ancien joueur des Spurs a laissé entendre qu'il se laissait encore un peu de temps avant de prendre sa décision, mais que c'était bel et bien une option qu'il envisageait.

"Franchement, j'y pense. Ça revient à mes discussions avec mon père, quand je commençais ma carrière. Et on connaît mon attachement pour la France. Pour l'instant, je n'ai pas encore pris de décision. Je pense qu'à la fin du mois, je la prendrai."

Dans une deuxième partie de l'entretien, Parker a déclaré avoir eu des pistes en NBA. S'il a de nouveau affirmé son amour pour la France, il ne s'en cache pas : c'est une aventure qui lui plairait.

"C'est vrai que par rapport à la NBA, mon agent reçoit pas mal de coups de fil maintenant que tout le monde sait que je veux faire ça. J'y pense."

L'ancien joueur de l'équipe de France n'a plus remis les pieds dans la ligue américaine depuis 2019, l'année de sa retraite. S'il y revient, ce sera dans un nouveau rôle, et on se demande surtout dans quelle franchise.

En attendant de prendre sa décision prochainement, TP prépare actuellement la Coupe du monde avec ses U17. On leur souhaite le meilleur.