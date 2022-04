Tony Parker mis à l’honneur dans NBA2K22

Tony Parker doit encore attendre un peu pour être éligible au Hall of Fame, mais il a tout de même le droit à des hommages virtuels en attendant. Le meilleur joueur français de l'histoire vient d'être mis à l'honneur dans NBA 2K22.

Le patron de l'ASVEL, présent sur la cover de l'édition 2016, est jouable dans l'équipe All-Time des Spurs et dans les équipes classiques 2003-2004 et 2013-2014. Dans NBA 2K22, une carte MyTeam Tony Parker Rubis est mise à disposition des joueurs. Une lithographie originale numérotée célébrant la carrière de TP et signée par lui-même, créée par Caroline Blanchet, aka PtiteCao, pourra être remportée prochainement.