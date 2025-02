Cela fait bien longtemps que le match des étoiles est un simple détail des interminables festivités du All-Star Game NBA. Mais comme dans toute soirée, il faut être agréablement chaussé et certains modèles de sneakers portés par nos joueurs favoris nous ont plus marqués que d'autres (promis on vous fera un autre top des mochetés, et il y en a un paquet...).

8- NIKE AIR MAESTRO FLIGHT - All-Star Game 1994

La saison 1994 est particulière pour Scottie Pippen qui vit sa meilleure vie loin (débarrassé ?) de son encombrant copain qui porte le numéro 23. Il arrive donc au All-Star Game remonté à bloc et bien décidé à montrer qu'il peut remplir le vide laissé aux Bulls et dans la ligue. 29 point, 5/9 à 3-points, et le trophée de MVP, le tout avec une paire de Nike Air Maestro rouge vif qui fera beaucoup parler. Pour le meilleur bien sûr.

7- AIR JORDAN 11 COLUMBIA - All-Star Game 1996

(maintenant elles s'appellent Legend Blue parce que Columbia ils ont pas le droit de l'utiliser on sait pas pourquoi)

La récréation est finie, le boss est de retour et, comme l'exige la tradition, Nike balance pour le ASG un coloris inédit de sa Jordan annuelle. En 1996 la Jordan 11 est un phénomène de société et la voir dans ce colorway immaculé avec une touche de bleu qui fait penser à North Carolina, procure des frissons à tous les fans et à tous les gars qui veulent se marier en sneakers. Et contrairement à mille autres modèles, celui-ci est encore plus beau en vieillissant quand sa semelle commence à jaunir. On a oublié de vous préciser que Michael Jordan remporte évidemment le titre de MVP du match là-dedans (on lui aurait donné certainement même s'il avait joué 12 minutes avec 6 points à 2/26). Sinon, le Shaq fait lui aussi un match plus que solide (25 points 10 rebonds et 2 contres). On dit ça, on dit rien...

6- NIKE KYRIE 1 - ASG 2015

Un premier modèle signature, c'est souvent un évènement pour les équipementiers qui n'hésitent pas à le poncer jusqu'à épuisement (coucou la Ant 1 et la MB), avec quelques fulgurances bien senties. En 2014 Nike ajoute à son roster le très populaire Kyrie Irving et lui offre pour le All-Star Weekend de New York en 2015 une Kyrie 1 grise avec une semelle mauve et une languette réfléchissante, le tout livré dans un packaging magnifique et parfait pour briller au Garden.

5- ADIDAS T-MAC III - ASG 2004

Tracy McGrady reste le joueur préféré de ton joueur préféré qui a commencé à kiffer la NBA au début du millénaire. Si en plus il arrive au ASG de 2004 avec une paire de T-Mac III avec un pied bleu et un pied rouge, et si en plus il se balance la balle contre la planche pour un dunk de légende, et si en plus quoi qu'il fasse on le trouve beaucoup trop stylé, alors c'est une belle victoire.

4- AND 1 TAI CHI MID - All-Star Game 2000

La popularité des Mixtapes And 1 est déjà au top quand Vince Carter regarde l'arceau en se demandant comment il va faire pour le démolir pendant ce premier concours de dunk des années 2000. Le premier essai est sidérant, tout le monde ouvre grands la bouche et les yeux, et sur les 40 ralentis on voit parfaitement cette paire de Tai Chi rouge et blanche et on se demande à quelle heure ouvre le shop de sneakers le plus proche pour se précipiter et y claquer la thune qu'on aura négociée toute la nuit avec nos parents. "Mais maman regaaaaaaarde comme il saute haut, je te jure c'est grâce à CETTE paire, steplaiiiiiiiiit"....

3- NIKE KOBE 6 - All-Star Game 2011



Des Kobe au All-Star Game il y en a eu tant et plus : des adidas, des Jordan 3, mais à choisir on s'est mis d'accord sur cette Kobe 6 rouge et noir, calée sur les uniformes du match du ASG de 2011. Le design, les matériaux, le look, tout est parfait. Quelques semaines après avoir tué le game des sneakers de noel avec le coloris "Grinch", cette 6 gagne en sobriété mais ne perd rien de sa classe.

2- NIKE LEBRON 21 DT MAX 96

On ne compte plus les sélections de LeBron James pour le match des étoiles, et ses pieds sont toujours scrutés pour voir ce que la marque au swoosh va bien pouvoir sortir pour nous surprendre. L'an dernier, elle est partie sur un hommage à la star NFL Deion Sanders, aka Coach Prime, qui pose le design de sa fameuse DT MAX 96 sur la LeBron 21. C'est agressif à souhait, et on ne voit que ça, ce qui est souvent le but dans une rencontre totalement à ch... Un modèle cross trainer longtemps oublié, remis tout en haut de l'affiche grâce à Kendrick Lamar lors de son déjà mythique Halftime Show du dernier SuperBowl.

1- NIKE AIR FOAMPOSITE GALAXY - All-Star Game 2012

Portée par Rajon Rondo en 2012 (ce dont tout le monde se fout), ce modèle est considéré par tous les sneakerheads comme un des derniers vrais Graal en la matière. Sorti dans le cadre du pack "Galaxy" choisi cette année-là par Nike pour les festivités d'Orlando (et inspiré par le Kennedy Space Center), la toujours très particulière Foamposite (on aime ou on déteste, nous on adore) se drape d'un imprimé spatial très 90s qui rendra complètement dingue les fans, au point de créer des mini "émeutes" devant les rares magasins qui vendaient la paire et qui ont nécessité l'intervention des forces de l'ordre locales. La sortie de la Galaxy reste un tournant dans la culture sneakers et la folie qu'elle a pu engendrer (des gars proposaient d'échanger leur voiture contre une paire), et se négocie encore aux alentours de 1.600 dollars sur le second marché. Elle ressort pour la première fois la semaine prochaine, on vous laisse imaginer la cohue que cela va être.