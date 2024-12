Les résultats de la nuit NBA, celle de Trae Young

Magic @ Sixers : 94-102

Lakers @ Hawks : 132-134 (après OT)

Bucks @ Celtics : 105-111

Pacers @ Bulls : 132-123

Kings @ Spurs : 140-113

Timberwolves @ Warriors : 107-90

Jazz @ Trail Blazers : 141-99

Trae Young enfonce les Lakers en prolongation !

- Dans une spirale négative, les Los Angeles Lakers ont encore chuté face aux Atlanta Hawks (132-134 après OT). Et pourtant, LeBron James (39 points, 11 passes décisives et 10 rebonds) et Anthony Davis (38 points, 10 rebonds, 8 passes décisives) se sont démenés.

Mais en l'absence d'Austin Reaves, les deux cadres californiens ont parfois manqué de soutiens. On pense notamment à l'apport du banc, avec seulement 4 joueurs utilisés (dont Armel Traoré pendant 4 minutes) et 17 points inscrits.

Dans un match très accroché, les Lakers ont tout de même eu la main pendant la prolongation... mais ont mal géré les dernières possessions. Et Trae Young, avec un panier à trois points déterminant à 8 secondes de la fin, a fait basculer le match en faveur des siens.

Même maladroit (9/25 aux tirs), le meneur a incarné un poison : 31 points et 20 passes décisives ! Alors que Zaccharie Risacher (11 points, 4 rebonds en 22 minutes) a été correct, Bogdan Bogdanovic (20 points) et De'Andre Hunter (26 points) ont pesé en sortie de banc. Il s'agit de la 7ème défaite en 9 matches pour les Lakers, à l'inverse, les Hawks sont sur une série de 6 victoires consécutives.

TRAE CALLS GAME AGAINST THE LAKERS IN OT 🥶🚨 TRAE'S 31 PTS & 20 AST SPOILS AD & LEBRON'S 77 COMBINED POINTS pic.twitter.com/cAHjP60vIW — Bleacher Report (@BleacherReport) December 7, 2024

🎙️ Mais où vont les Lakers ?

- Avec le retour en forme des Milwaukee Bucks, le choc face aux Boston Celtics suscitait des attentes. Et il y a eu un vrai combat ! Au bout du suspense, le champion NBA en titre l'a emporté (111-105). Mais dans la difficulté...

Car comme depuis le début de la saison, les Bucks ont pu compter sur le duo Giannis Antetokounmpo (30 points, 11 rebonds) - Damian Lillard (31 points) pour montrer l'exemple. Pour son retour, Khris Middleton, utilisé en sortie de banc pendant 23 minutes, a été logiquement rouillé (11 points à 2/10).

En face, les Celtics ont répondu par Jayson Tatum (34 points, 10 rebonds), Jaylen Brown (25 points) et Jrue Holiday (20 points). Malgré les difficultés de Payton Pritchard (0 point), Sam Hauser (16 points) a joué le rôle de facteur X en sortie de banc.

Puis surtout, un homme a été déterminant : Al Horford (8 points, 9 rebonds). Admirable dans ce match très accroché, l'intérieur a été déterminant dans le money-time : un panier à trois points (105-101) puis un contre sur Middleton dans la foulée ! En tout cas, avec l'intensité de cette affiche, les Bucks, même dans la défaite, se trouvent sur la bonne voie...

Les Wolves ont asphyxiés les Warriors, les Sixers vont mieux

- Le coup de gueule d'Anthony Edwards a totalement transformé les Minnesota Timberwolves. Après la gueulante du cadre des Wolves, cette équipe vient d'enchaîner une 4ème victoire consécutive en dominant les Golden State Warriors (107-90). Et surtout, le visage affiché, avec une défense de grande qualité, a vraiment changé.

Autour d'un Rudy Gobert digne d'un DPOY (17 points, 11 rebonds), Minnesota a asphyxié les Warriors. Si Stephen Curry (23 points) a limité les dégâts, l'attaque de GS a perdu le fil de la partie. Notamment dans le deuxième quart-temps (15-25).

En face, Edwards (30 points) et Julius Randle (16 points) ont également fait le boulot pour creuser l'écart. Le patron des Wolves a d'ailleurs été impressionnant dans le money-time pour sceller le succès des siens. Pour les Warriors, ce match pourrait laisser des traces : Andrew Wiggins et Moses Moody, diminués, n'ont pas tenu le choc.

BIG RU. BIG THROW DOWN. 🤯 pic.twitter.com/MGPRlrsPeT — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) December 7, 2024

Rudy Gobert, le mode gladiateur activé

- Au fond du trou ces dernières semaines, les Philadelphia Sixers vont mieux et ont peut-être obtenu une victoire référence : contre l'Orlando Magic (102-94). Malgré un Franz Wagner (30 points) toujours en mode patron, les 76ers ont trouvé les solutions pour déjouer la défense floridienne.

Bel et bien présent, Paul George (21 points, 9 passes décisives) a pesé. Et malgré un Tyrese Maxey mitigé (16 points à 5/17 aux tirs), d'autres joueurs ont répondu présents : KJ Martin (20 points), Kelly Oubre Jr (13 points, 10 rebonds) et bien évidemment Guerschon Yabusele (16 points, 4 passes décisives et 3 rebonds).

En face, le Magic a justement été trop limité pour soutenir Wagner. A l'exception de Jalen Suggs (22 points), le collectif floridien a marqué le pas. En tout cas, avec 3 victoires sur les 4 derniers matches, Philadelphie remonte doucement la pente.

Les Pacers stoppent l'hémorragie, deux roustes...

- Sur une série de 4 défaites consécutives, les Indiana Pacers ont renoué avec la victoire face aux Chicago Bulls (132-123). Comme toujours avec les Bulls, l'aspect défensif n'est pas une priorité sur cette saison...

Tyrese Haliburton (23 points, 8 passes décisives) en a profité pour retrouver de l'impact. A ses côtés, Pascal Siakam (21 points) et Bennedict Mathurin (19 points) ont également fait le job. Alors qu'Obi Toppin (17 points) et TJ McConnell (17 points) ont été impactant en sortie de banc.

Avec 13 points d'avance à la mi-temps, Indiana pensait se diriger vers un succès facile... Mais sous l'impulsion de Zach LaVine (32 points) et de Coby White (19 points), les Bulls sont revenus à 3 points à moins de 7 minutes de la fin. Moment choisi par Haliburton pour planter un panier primé et initier un 8-0 déterminant.

- Toujours sans Victor Wembanyama, les San Antonio Spurs ont totalement coulé face aux Sacramento Kings. Si Julian Champagnie (30 points) s'est démené, les Californiens se sont détachés dès le deuxième quart-temps.

Sans forcer, le 5 majeur des Kings a creusé l'écart avec les 5 joueurs à au moins 17 points. Outre le double-double de Domantas Sabonis (22 points, 16 rebonds), De'Aaron Fox (22 points, 8 passes décisives) et Malik Monk (22 points, 9 rebonds, 6 passes décisives) ont fait mal aux Texans.

Il s'agit de la 2ème défaite consécutive des Spurs en l'absence du prodige français. Et plus globalement du 4ème revers sur les 5 derniers matches...

- Enfin, le Utah Jazz s'est amusé sur le parquet des Portland Trail Blazers (141-99). Dès le premier quart-temps, les Blazers ont pris un éclat et n'ont jamais été en mesure de revenir. A l'exception de Jerami Grant (19 points) et Dalano Banton (19 points), Portland n'a quasiment jamais rivalisé.

A l'inverse, le Jazz a récité son basket sur le plan collectif avec 9 joueurs à au moins 11 points ! Puis à l'intérieur, John Collins (20 points) et Walker Kessler (13 points, 17 rebonds) se sont régalés. Et les deux équipes ont rapidement pu ouvrir leur banc.

A noter que le Français Rayan Rupert a disputé 16 minutes : 2 points, 2 passes décisives et 2 rebonds.

