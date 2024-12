Avec 39 points, Nikola Vucevic a enregistré son record de la saison face aux Spurs ce jeudi (victoire 139-124). Dans le vestiaire des visiteurs, le Monténégrin a répondu aux questions d’une poignée de journalistes en français, l’occasion de lui parler des Bulls, des rumeurs de transfert, de Victor Wembanyama et d’Evan Fournier.

Comment ton jeu offensif a-t-il évolué cette année avec cette équipe et le départ de DeMar DeRozan ?

Nikola Vucevic : Je pense que cela est lié au style de jeu. Maintenant, nous jouons beaucoup plus vite et il y a beaucoup d’espace sur le terrain. Nous cherchons à prendre beaucoup de tirs à trois points, ce qui crée des espaces pour moi dans les pick-and-rolls. De plus, cette année, mes pourcentages sont bien meilleurs, donc cela facilite beaucoup les choses. Après une saison un peu moins bien, c’est surtout moi qui ai décidé de travailler dur cet été pour mettre cette année derrière moi et revenir en force. Je suis arrivé avec beaucoup de motivation.

Je savais que nous aurions une équipe plutôt jeune, que nous jouerions plus vite et avec plus d’énergie, ce qui convient bien à mon style de jeu. J’ai beaucoup de ballons, ce qui me permet de créer pour moi et pour mes coéquipiers. Je pense que l’équipe dans son ensemble joue assez bien, beaucoup mieux que ce que les gens pensaient. Pour le moment, ça va, mais nous sommes conscients qu’il reste encore une grande marge de progression.

Tu es à Chicago depuis quatre ans maintenant. Cela n’a pas fonctionné avec DeMar DeRozan et Zach LaVine. Comment juges-tu cette expérience et le fait que vous n’ayez jamais vraiment réussi à jouer à la hauteur des attentes en vous ?

Nikola Vucevic : Nous sommes déçus de ne pas avoir eu plus de succès. Je ne veux pas nous trouver d’excuse, mais je pense que la blessure de Lonzo Ball a changé beaucoup de choses. C’est un joueur très important pour nous, défensivement, mais aussi en attaque avec sa vision du jeu, son tir et la vitesse à laquelle il joue. Nous avons perdu notre vrai meneur, et nous n’avons jamais su trouver un bon rythme après cela.

Mais nous aurions pu faire mieux. Nous avions assez de talent pour mieux jouer. Mais nous n’avons juste jamais réussi à le faire. Nous n’arrivions pas à enchainer les victoires et nous faisions de mauvais débuts de saison. Une fois que tu es derrière, c’est dur de rattraper. Nous sommes déçus. Nous savons tous que nous aurions pu faire mieux. Mais une équipe qui a l’air très bien sur le papier peut ne pas fonctionner comme tout le monde l’espérait. Ça fait partie du sport.

Depuis ton arrivée à Chicago, il y a beaucoup de rumeurs de transfert. Comment gères-tu cela ? Vois-tu ton avenir aux Bulls ?

Nikola Vucevic : Avec mon expérience et mes 14 années en NBA, j’ai été impliqué dans beaucoup de rumeurs de transfert. Je suis habitué, cela fait partie de la carrière d’un joueur. Je pense que nos résultats décevants ces dernières années génèrent encore plus de rumeurs. Si nous étions plus performants, on parlerait plutôt des joueurs qu’on pourrait faire venir pour renforcer l’équipe. C’est le jeu. Je n’y fais pas attention. Quand on est jeune, on y accorde plus d’importance et c’est plus dérangeant, mais avec l’expérience on comprend.

Aujourd’hui, certaines personnes créent aussi des rumeurs sans fondement juste pour faire le buzz. Par exemple, moi et les Lakers, j’en entends parler depuis des années, mais il n’y a jamais rien eu. C’est comme au football, il y a constamment des rumeurs de transfert, mais avec l’âge on apprend à ne plus y prêter attention.

Concernant mon avenir, nous verrons bien. J’ai encore un an et demi de contrat avec les Bulls. Je me concentre sur ce que je peux contrôler : mon jeu, mes coéquipiers, et essayer de gagner le plus de matches possible avec l’équipe. La suite dépendra de plusieurs facteurs, notamment de comment nous jouons et de si cela fonctionne. Si nous obtenons de bons résultats, la situation sera probablement différente que si nous jouons mal.

Comment juges-tu l’évolution de Victor Wembanyama ?

Nikola Vucevic : C’est un talent exceptionnel, avec sa taille et sa capacité à bouger comme si c’était un ailier. Il a juste besoin de temps pour comprendre son jeu, comment il peut jouer en NBA, s’il veut jouer au poste 4 ou 5. Il doit encore développer son corps, ce qui est normal, mais il progresse très rapidement.

La situation est un peu injuste pour lui, car il y avait énormément d’attentes. Premier choix de draft avec un profil unique, les gens s’attendaient à ce qu’il soit fasse des matches de fou immédiatement, mais ce n’est pas réaliste. Il doit s’adapter à un style de jeu très différent, plus physique qu’en Europe et avec plus d’espaces. Mais il fait les choses bien, progresse petit à petit et il deviendra meilleur chaque année. Je suis sûr qu’il fera une très longue carrière et qu’il sera dans les conversations pour le MVP à l’avenir.

Evan Fournier, ton ami et ancien coéquipier est parti en Europe cet été. Suis-tu sa saison à l’Olympiakos et lui en as-tu parlé ?

Nikola Vucevic : Je suis sa saison de près et je regarde ses matches. Je suis vraiment content pour lui. Nous avons beaucoup discuté avant qu’il ne prenne cette décision, et il a fait le bon choix. Il sortait d’une expérience difficile à New York, où il est resté sur le banc pendant un an et demi alors qu’il méritait de jouer… C’est parfois comme ça en NBA. Il est resté très professionnel. C’était important d’aller quelque part où il pouvait redevenir lui-même et montrer ce qu’il peut faire. Et c’était aussi important de jouer pour quelque chose. C’est un vrai compétiteur. Il déteste perdre. À notre âge, même si nous ne sommes pas encore en fin de carrière, c’est crucial de retrouver le plaisir d’être sur le terrain, de s’amuser en jouant.

L’Olympiakos est un très bon choix. L’ambiance avec les supporters, la pression du résultat, et Athènes qui est une ville superbe… C’était aussi important pour sa famille de s’installer dans un endroit stable. D’ailleurs, j’espère aller le voir jouer à Athènes.

Tu aurais envie, toi aussi, d’aller en Euroleague un jour ?

Nikola Vucevic : On ne sait jamais. C’est vrai que l’atmosphère et l’énergie qu’il y a autour de certains clubs sont vraiment uniques. Si j’y retourne, ce serait pour jouer avec l’Étoile Rouge (de Belgrade), je suis un grand fan. Mais j’aimerais rester en NBA le plus longtemps possible, tant que je pourrais jouer à un haut niveau.

