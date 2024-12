Nikola Vucevic fait une énorme saison, qui pour le récupérer ?

Il reste deux mois aux équipes pour réfléchir à des ajustements avant la deadline des trades. Pour le moment, c'est fort logiquement le calme plat, alors que l'on avance doucement vers le quart de la saison régulière. Parmi les noms qu'il faudra suivre au fil des semaines, celui de Nikola Vucevic est particulièrement intéressant. A 34 ans, l'intérieur monténégrin réalise l'une de ses meilleures saisons statistiques en carrière, avec près de 21 points et 10 rebonds de moyenne, en shootant à 57.7% au global et à 46.9% à 3 points.

Même si cela devrait se lisser un peu en cours de route, l'ancien All-Star du Magic est toujours fringant, mais les Bulls ne sont que 11e au général. Son profil, certes très offensif, est de nature à aider une équipe à laquelle il manquerait une pièce dans ce secteur pour franchir un cap et être un contender. D'après le journaliste Jake Fischer, plusieurs équipes se préparent à tenter une approche pour récupérer Nikola Vucevic, auquel il reste un an et demi de contrat, avec une dernière année à "seulement" 21.5 millions de dollars.

Un General Manager, interrogé par Fischer, indique que "Vooch" pourrait être disponible contre deux 2e tours de Draft. Cela semble peu et on a du mal à imaginer les Bulls se contenter de si peu, mais la possibilité de le perdre avec une contrepartie encore moindre un peu plus tard est réelle.

Passé par l'université de USC, Nikola Vucevic ne serait sans doute pas contre un retour en Californie, si les Golden State Warriors ou les Los Angeles Lakers, pour ne citer qu'eux, venaient à se manifester et à produire un trade qui ferait sens pour tout le monde...

