Trae Young comparé à Michael Jordan par son coach

Trae Young a énormément progressé en tant que leader et joueur de basket en cours de saison dernière. Estampillé soliste après ses deux premières saisons en NBA, le meneur des Atlanta Hawks a rayonné en chef de meute sous les ordres de Nate McMillan, au point d'emmener son équipe jusqu'en finale de Conférence.

McMillan n'est peut-être pas très objectif puisqu'il s'agit de son joueur et qu'il a contribué à le faire éclore, mais le mode de fonctionnement et de progression de Trae Young lui rappelle celui d'une icône qu'il a affrontée un paquet de fois pendant sa carrière : Michael Jordan.

"Trae est un peu comme ces voitures de sport. Tu ne peux pas les conduire de la même manière sous le soleil ou lorsqu'il pleut ou neige. Et là, il conduisait incroyablement vite. Il prenait les mêmes tirs au premier quart-temps et dans le quatrième. Il ne s'adaptait pas aux conditions.

Autre analogie intéressante faite par le coach des Hawks, celle qui concerne le parallèle obligatoire entre Trae Young et Luka Doncic, échangés le soir de la Draft.

"Les gens aiment le comparer à Luka parce qu'il sait aussi contrôler le tempo du match désormais. A la fin de leur carrière, tout ce dont on se souviendra, c'est de qui a gagné le plus de bagues. Comme Kobe Bryant et Allen Iverson. Kobe a gagné et la différence se fait là. C'est ce qui peut rendre Trae extrêmement spécial et faire de lui l'un des plus grands".