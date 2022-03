Les résultats de la nuit en NBA, celle de Trae Young

Jazz @ Hornets : 101-107

Wizards @ Pistons : 100-97

Warriors @ Hawks : 110-121

Knicks @ Heat : 111-103

Mavericks @ Timberwolves : 95-116

Rockets @ Trail Blazers : 125-106

Sixers @ Clippers : 122-97

- Klay Thompson monte en puissance, mais Trae Young a aussi du répondant ! En l'absence de Stephen Curry, les Golden State Warriors ont subi la loi des Atlanta Hawks (110-121). Sur cette partie, le meneur des Hawks a réalisé une belle performance : 33 points et 15 passes décisives.

Epaulé par Danilo Gallinari (25 points) et Clint Capela (19 points, 13 rebonds), Young a ainsi maîtrisé le show Thompson (37 points). Avec 9 tirs réussis à trois points (record de la saison), Thompson a assumé ses responsabilités. Et encore une fois, on ressent de vrais progrès dans son jeu.

Malgré un Jordan Poole (24 points) à la hauteur, le collectif des Warriors reste inconstant sans Curry. A l'image des performances décevantes d'Andrew Wiggins (9 points) et de Draymond Green (4 points).

Trae Young chambre ouvertement les fans des Knicks

- C'est très compliqué pour le Miami Heat en ce moment. Contre les New York Knicks (103-111), la franchise floridienne a enchaîné une troisième défaite consécutive. Et surtout, dans la manière, le Heat a laissé filer un match qu'il a longtemps maîtrisé.

Dans le sillage d'un Jimmy Butler (30 points) agressif, les hommes d'Erik Spoelstra comptaient 17 points d'avance à 11 minutes de la fin. Avant le festival Immanuel Quickley ! Auteur de 20 de ses 23 points dans le dernier quart-temps, il a mené la révolte new-yorkaise.

Et finalement avec un 38-13, les Knicks ont renversé un Heat toujours très nerveux... A noter un match brouillon pour Evan Fournier, 7 points à 2/11 aux tirs.

Jimmy Butler, Udonis Haslem et Erik Spoelstra, c’était très chaud à Miami !

- Et ce revers de Miami fait les affaires des Philadelphia Sixers. Avec une victoire face aux Los Angeles Clippers (122-97), les 76ers se rapprochent doucement de la première place du Heat à l'Est (1 victoire de moins). Un succès acquis grâce au duo Joel Embiid - James Harden.

Les deux hommes ont totalement dominé les débats avec deux belles performances : 29 points, 15 rebonds et 7 passes pour l'arrière, 27 points et 10 rebonds pour le pivot. Avec seulement Amir Coffey (21 points) pour répondre, les Clippers ont logiquement enchaîné une 5ème défaite consécutive.

- Dans un duel entre deux formations ambitieuses pour les Playoffs à l'Ouest, les Minnesota Timberwolves ont dominé les Dallas Mavericks (116-95). Malgré un Luka Doncic quasiment en triple-double (24 points, 10 rebonds et 8 passes décisives), les Wolves ont eu une vraie maîtrise sur cette partie.

Grâce notamment à un collectif plus performant. Derrière le leader Karl-Anthony Towns (20 points), 6 joueurs de Minnesota ont ainsi dépassé la barre des 10 points. Et même avec un Anthony Edwards (12 points) plutôt discret, cette équipe a su trouver des solutions.

- NBA, where amazing happens ?

- Et justement, dans cette bataille pour le classement à l'Ouest, le Utah Jazz a été surpris sur le parquet des Charlotte Hornets (101-107). Même sans être très adroit (10/21 aux tirs), Donovan Mitchell (26 points, 7 passes décisives) a fait son match, tout comme Rudy Gobert (11 points, 19 rebonds).

Mais le Français, pourtant dominateur dans la raquette, a été peu servi... En face, trois hommes ont été intenables pour permettre le succès des Hornets : Miles Bridges (26 points, 11 rebonds), Terry Rozier (25 points) et LaMelo Ball (21 points). En fin de partie, Mitchell a tout de même raté des tirs décisifs.

LaMelo Ball, ce All-Star précoce qui suit le chemin des légendes

- Dans une fin de saison sans le moindre intérêt pour les Washington Wizards, Kristaps Porzingis prend ses marques. Avec 30 points et 10 rebonds, le Letton a permis le succès de son équipe face aux Detroit Pistons (100-97).

Avec l'aide de Deni Avdija (21 points, 10 rebonds), l'intérieur a ainsi participé au 4ème succès en 4 matchs des siens contre les Pistons cette saison. Marvin Bagley III (25 points) et Cade Cunningham (22 points) ont pourtant montré l'exemple, mais Detroit a finalement échoué malgré un gros come-back (17 points de retard) et la sortie sur blessure de Jerami Grant.

