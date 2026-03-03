Trae Young éjecté avant même son premier match !

Trae Young a été expulsé pour être entré sur le terrain contre Houston, alors qu'il n'a pas encore fait ses débuts officiels avec Washington.

Trae Young doit faire ses débuts jeudi avec les Washington Wizards. La franchise l'a annoncé en marge de la rencontre perdue face aux Rockets. L'ancien meneur d'Atlanta est clairement excité de pouvoir faire ses débuts dès cette saison. Un peu trop, même. Young était sur le banc en compagnie de ses nouveaux coéquipiers cette nuit et... a été éjecté avant même de disputer ses premières minutes sous la tunique de D.C.

Le All-Star est entré sur le terrain pour se plaindre aux arbitres après une altercation entre son camarade Jamir Watkins et Tari Eason (éjecté après coup). Les arbitres ont visionné l'action à la vidéo et ont déterminé que Young avait commis une infraction passible d'une éjection, même s'il n'était pas en tenue de match.

Trae Young EJECTED for running on the court 😳 He still hasn't played a game for the Wizards yet 😅 pic.twitter.com/MFfK2ZrtDS — Bleacher Report (@BleacherReport) March 3, 2026

CQFR : Murray en feu, retour perdant pour Giannis

Après la rencontre, Trae Young a posté ce message sur ses réseaux :

"Ne vous attendez pas à ce que je sois expulsé trop souvent. Mais je serai clairement là pour apporter cette énergie et cette compétitivité quand je serai de retour pour jouer avec mes frères !"

Le comeback approche, pour celui qui va découvrir une autre franchise NBA pour la première fois de sa carrière.