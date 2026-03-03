Les résultats de la nuit en NBA

Rockets @ Wizards : 123-118

Celtics @ Bucks : 108-81

Nuggets @ Jazz : 128-125

Clippers @ Warriors : 114-101

- Trae Young a réussi à se faire éjecter avant même ses débuts avec les Wizards. Entré sur le terrain au moment d'une altercation entre Tari Eason et Jamir Watkins lors du match perdu (123-118) contre les Rockets, l'ancien meneur d'Atlanta a été invité à regagner le vestiaire à trois jours de ses débuts officiels avec Washington. Dans ce match, Alperen Sengun (32 pts, 13 rbds), Kevin Durant (30 pts) et Reed Sheppard (19 pts, 10 asts) ont fait le job. Les Wizards ont fait un push dans le 4e quart-temps, mais en vain. Bilal Coulibaly a inscrit 23 points et été le meilleur joueur de son équipe avec Sharife Cooper (21 pts). A noter que Julian Reese, le frère d'Angel, a fait ses débuts en NBA et a joué 28 minutes avant d'être expulsé pour 6 fautes.

Trae Young was just ejected from the game — Ejected before playing a single minute with the Wizards. 😅 pic.twitter.com/2IsuGzXFJl — Hoop Central (@TheHoopCentral) March 3, 2026

- Giannis Antetokounmpo a fait un retour surprise pour la réception de Boston. Le comeback du Greek Freak, qui a joué 25 minutes (18 pts, 16 rbds) après 15 matches d'absence, n'a pas pu éviter la lourde défaite (108-81) de Milwaukee contre une équipe de Boston qui jouait pourtant sans Jaylen Brown, ni Neemias Queta. Payton Pritchard (25 pts), Derrick White (18 pts) et le rookie Hugo Gonzales (18 pts, 16 rbds), auteur de sa meilleure perf en NBA, ont tenu la baraque. Ousmane Dieng était titulaire pour les Bucks et a joué 30 minutes pour 13 points, 2 passes et 1 rebond à 5/10.

- Jamal Murray a retiré une grosse épine du pied des Nuggets cette nuit. Mis en difficulté par le Jazz, Denver s'en est sorti sur le fil (128-125) en grande partie grâce aux 45 points et 8 passes du Canadien, auteur des lancers francs qui ont permis à son équipe de prendre l'avantage à 30 secondes de la fin. Murray a aussi porté l'équipe à bout de bras dans le 3e QT, lorsque Jokic était sur le banc.

Si Utah n'avait pas pour projet de perdre autant de matches que possible, la franchise de Salt Lake City pourrait l'avoir mauvaise après les lancers annulés à Keyonte George (36 pts) à 16 secondes de la fin qui auraient pu permettre au Jazz de reprendre le lead... et aurait provoqué l'expulsion de Nikola Jokic (22 pts, 12 rbds) pour une 6e faute. Le Serbe a pu mettre deux lancers peu après, avant que George, encore lui, ne manque le tir à 3 points de l'égalisation.

- Dans le match le plus tardif de la nuit en NBA, les Clippers sont allés s'imposer sur le parquet des Warriors (114-101), grâce une deuxième mi-temps bien mieux négociée. Après un démarrage canon de Golden State, Los Angeles a pris le pli pour les débuts officiels de Darius Garland. L'ancien meneur des Cavs a joué 23 minutes en sortie de banc pour 12 points, histoire de chasser la rouille. Le banc de Ty Lue a été productif avec 52 points inscrits pour épauler Kawhi Leonard (23 pts) et infliger un +27 aux Dubs, toujours privés de Stephen Curry, après la pause.