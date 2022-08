Trae Young, sa mise en garde à la NBA sur son duo avec Dejounte Murray

Les Atlanta Hawks ont réalisé un gros coup sur cette intersaison avec l'arrivée de Dejounte Murray. Sur le papier, l'ancien arrière des San Antonio Spurs va former un duo particulièrement sexy avec le meneur de jeu Trae Young. Disposant d'une bonne relation, les deux hommes vont susciter de grands espoirs.

Et de son côté, la jeune superstar de 23 ans a également d'énormes attentes par rapport à cette association. Ainsi, lors d'un entretien accordé à Yahoo Sports, le natif de Lubbock a envoyé un message au reste de la NBA.

"Si vous y pensez, je pense que notre duo est un peu effrayant. Je ne crois pas que les gens l'ont vraiment saisi, la dynamique possible de notre backcourt avec deux gars qui peuvent marquer. Les deux peuvent tourner à plus de 20 points. Les deux peuvent faire plus de 9 passes décisives par match.

Il sera impossible de doubler l'un ou l'autre. Car si vous le faîtes, vous allez choisir un autre poison avec nos autres armes autour. Donc on va vivre une saison amusante. Avoir un autre joueur extérieur comme Dejounte, qui peut faire le jeu, ça va être bon pour nous", a analysé Trae Young.