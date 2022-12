Quand les rumeurs viennent des "GM rivaux", il faut souvent s’en méfier. Alors, Trae Young demandera-t-il un transfert si les Atlanta Hawks ne vont pas assez loin en playoffs ? Son père, Ray, semble surpris par ces spéculations. Son fils serait plutôt "occupé à essayer de gagner à Atlanta" pour le moment.

This is what sucks about pro ball these days. Although I like Kevin’s stuff, now there’ll be articles on Trae like this👇🏾…just because “rival execs” believe something! Trae doesn’t talk to other teams😂 He’s busy trying to win in Atlanta. Will this ever end? https://t.co/jWjWDkuYcN

— Ray Young (@rayfordyoung) December 22, 2022