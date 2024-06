On avait très envie de voir ce que donnerait le Paris Basket de Tuomas Iisalo la saison prochaine en Euroleague. Malheureusement, c'est sans le Finlandais que le club de la capitale défendra ses chances dans la plus prestigieuse compétition européenne. D'après BeBasket, Iisalo va quitter le Paris Basket pour s'engager au sein du coaching staff d'une franchise NBA. On sait que les Washington Wizards étaient très intéressés par son profil et, visiblement, l'intérêt était réciproque. Avec Tuomas Iisalo, Paris a remproté l'Eurocup et été en finale des playoffs de Betlic Elite, une performance exceptionnelle. D'autant que le jeu pratiqué par les Parisiens était loué à travers le pays et le continent.

Selon la même source, il est possible que Petar Bozic, le coach des London Lions, succès à Iisalo la saison prochaine. Ce dernier aurait d'ailleurs déjà été reçu par la direction du PB.

Une fois le départ de Tuomas Iisalo acté, l'avenir de certains cadres du groupe, notamment TJ Shorts, excellent cette saison, se posera. Paris aura-t-il les moyens de conserver ses meilleurs éléments et/ou de se renforcer en vue de l'Euroleague ?

Du côté du Finlandais, assiste-t-on au début d'une brillante carrière en NBA ? D'autres coaches passés par Paris, comme Kenny Atkinson, ont montré qu'un passage par la France ou par l'Europe pouvait servir aussi dans la meilleure ligue du monde.