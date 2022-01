Tyler Herro a joué avec sa vie en poussant Jusuf Nurkic dans le dos…

Tyler Herro n'est visiblement pas fan des écrans un peu rugueux. Ou alors en avait-il simplement marre de voir le cercle contrarier la plupart de ses tirs face aux Blazers. Toujours est-il que l'arrière du Miami Heat n'a pas du tout aimé se heurter à Jusuf Nurkic et s'est relevé furax pour aller pousser le Bosnien dans le dos. Un geste aussi débile que couillu, quand on sait que Nurkic est le fils d'un officier de police dont la légende dit qu'il a envoyé 14 types à l'hôpital lors d'une seule et même baston.

Herro peut remercier son coéquipier Caleb Martin d'avoir été près de lui à ce moment-là, sans quoi Nurkic ne se serait sans doute pas connecté de la petite gifle qu'il a tenté de lui envoyer et le Floridien aurait vu quelques étoiles...

Tyler Herro a beau s'être un peu entraîné à la boxe ces derniers mois, il y a peu de chances qu'il tienne le choc sur un ring face à Jusuf Nurkic et ses 2 mètres 11... Les deux joueurs ont en tout cas été éjectés.

Nurkic swung on Herro 😳 Blazers-Heat getting chippy pic.twitter.com/joVa5cwopk — Bleacher Report (@BleacherReport) January 6, 2022

