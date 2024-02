Tyrese Haliburton, une passe “spéciale” pour l’amour du jeu

Tyrese Haliburton a définitivement le sens du show. Pour sa première victoire en carrière sur le parquet des New York Knicks (125-111), le meneur des Indiana Pacers voulait aussi faire le spectacle. Avec 22 points et 12 passes décisives, il a ainsi brillé.

Et surtout, une action va rester dans les mémoires : dans le troisième quart-temps, Haliburton s'est fait une passe pour lui-même contre le plexi avant de décaler Pascal Siakam pour un panier primé.

Une belle inspiration et surtout une envie assumée de se faire plaisir.

"Je n'avais encore jamais fait ça. On voit plusieurs gars tenter de le faire en NBA. J'ai ainsi eu l'idée de le faire en première période. Mais j'étais un peu trop à droite, l'angle était bizarre. En transition, j'ai eu le sentiment qu'il y avait de l'espace à l'intérieur.

Donc oui, je veux juste jouer au basket et m'amuser", a reconnu Tyrese Haliburton face aux médias.

Pour la petite anecdote : il y a 12 ans jour pour jour, Kobe Bryant a réalisé une action similaire au Madison Square Garden. Dans cette salle si particulière de la NBA, les grands talents aiment s'exprimer. Et Tyrese Haliburton ne déroge pas à cette règle.

