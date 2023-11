Tyrese Haliburton, Paul Pierce n’a jamais vu ça !

Tyrese Haliburton réalise un début de saison tonitruant. Dans une équipe des Indiana Pacers très offensive, le meneur de jeu régale son monde avec de superbes performances. Encore la nuit dernière, il a compilé 37 points et 16 passes décisives pour dominer les Atlanta Hawks (157-152).

Grâce à ses prestations, le jeune talent de 23 ans s'impose comme un candidat pour le trophée de MVP. Et surtout, le natif d'Oshkosh continue d'impressionner son monde. Lors du podcast de Kevin Garnett, Paul Pierce a employé des mots forts concernant Haliburton.

"Je n'ai jamais vu, et pourtant je tente de réfléchir, au poste de meneur cette combinaison au niveau du tir et de la passe. De la part de Haliburton bien évidemment. Tu vois ce que je veux dire ? La façon dont il tire et marque. Avec donc ses qualités à la passe...

Franchement, ce qu'il fait, c'est l'élite. C'est un marqueur d'élite et un passeur d'élite", a ainsi apprécié Paul Pierce.

Toujours en progression par rapport à l'an dernier, Tyrese Haliburton semble prêt à s'affirmer comme l'un des meilleurs joueurs de la NBA. Avec ses qualités, il a déjà réussi à s'imposer comme l'un des meilleurs meneurs de la Ligue.

Tyrese Haliburton : jusqu’où peut-il emmener les Pacers ?