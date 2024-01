Tyrese Haliburton enchaîne sur un rythme fou

Quelle semaine pour Tyrese Haliburton ! Avec la victoire face aux Milwaukee Bucks (142-130) la nuit dernière, les Indiana Pacers ont enchaîné un 6ème succès consécutif, le 4ème sur les 7 derniers jours.

Sur cette période, en 4 rencontres, le meneur des Pacers a affiché un niveau de jeu exceptionnel. Avec au total 100 points, 66 passes décisives (!) pour 4 turnovers. Une propreté tout simplement époustouflante.

A ce stade de la saison, il a déjà connu 18 matches à au moins 20 points et 10 passes décisives, un record de franchise égalé (et bientôt battu). Et surtout, Haliburton incarne un vrai leader pour Indiana, même afin de défier les meilleures équipes de la Ligue.

"Je pense qu'en tant que jeune groupe, lorsque vous affrontez de bonnes équipes, vous voulez être aussi bien préparé que possible. Mais je pense qu'une partie du développement de ce groupe doit consister à continuer à être compétitif et à être prêt pour les matches qui ne sont pas contre les Bucks.

Je dirais simplement que nous avons fait du bon travail en creusant l'écart et en obtenant des stops quand nous en avions besoin. Lorsque nous jouons en transition, nous sommes une équipe très difficile à battre", a sobrement analysé Tyrese Haliburton devant la presse.

Dans le dur après la défaite en finale de la NBA Cup, les Pacers ont retrouvé un excellent rythme. Au point de remonter à la 5ème place à l'Est.

Tyrese Haliburton dans l’histoire avec Magic Johnson et John Stockton