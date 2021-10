Tyrese Maxey est déjà chaud, assez pour faire oublier Ben Simmons ?

L'une des interrogations du début de saison à Philly, c'était bien évidemment la gestion du poste de meneur en l'absence de Ben Simmons. Revenu dans le groupe, l'Australien a finalement mis tellement peu de bonne volonté à l'entraînement que Doc Rivers l'a remis au placard. Place donc à la première de Tyrese Maxey, plus arrière que meneur par le profil, mais choisi par son coach pour occuper le backcourt avec Seth Curry.

L'adversaire, les Pelicans, était affaibli car privé de Zion Williamson, mais il ne faut pas diminuer la qualité de la prestation de Tyrese Maxey dans cette partie. L'ancien joueur de Kentucky a beau ne pas être identifié comme un "pass first point guard" comme peut l'être Ben Simmons, sa prestation contre New Orleans a été très convaincante.

Avec 20 points, 7 rebonds, 5 passes, une seule perte de balle et le plus gros différentiel +/- du match (+23), Maxey a fait oublier l'espace d'un match que les Sixers étaient très, très légers sur le poste de meneur en ce début de saison. Shake Milton, qui a souvent apporté de bonnes choses la saison passée, n'est pas encore sur pied et il n'est pas encore sûr que Philadelphie parvienne à récupérer un meneur dans une transaction autour de Simmons.

A défaut d'être un playmaker et un défenseur d'élite, Tyrese Maxey a une activité impressionnante et une belle maturité pour un joueur de 20 ans. Comme il l'a expliqué après le match, ses statistiques ne l'intéressent pas du tout et il veut seulement que les Sixers l'emportent. Avoir un jeune comme lui dans le cinq ou dans la rotation est dans tous les cas une très bonne chose pour les Sixers.

L'été a clairement été studieux pour Maxey, qui semble plus en confiance avec son shoot extérieur et absolument pas dérangé par l'exposition soudaine qui lui est offerte. Dans deux jours, il lui faudra afficher la même érénité face à un adversaire d'un tout autre calibre : les Brooklyn Nets.

I already know I'm going to see 18 renditions of "Tyrese Maxey has added more to his game in one summer than Ben Simmons has in 5 years," but that won't stop me from retweeting every single one

— Matt ⚔️ (@Sixers_Matt) October 20, 2021