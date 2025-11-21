Tyrese Maxey rejoint Wilt Chamberlain ! Oui, c’est fou

La nuit dernière, Tyrese Maxey a explosé les compteurs en inscrivant 54 points et en distribuant 9 passes en 46 minutes lors de la victoire en prolongation des Philadelphia 76ers contre les Milwaukee Bucks. Ce match, c’est un condensé de ce qu’il est capable de faire : porter une équipe quand elle en a besoin, et imposer une intensité qui force le respect.

Maxey sera même entré dans l’histoire de la franchise : selon les données de l’Elias Sports Bureau, lui et Wilt Chamberlain sont les seuls 76ers à avoir combiné au moins 50 points et 9 assists dans un match.

« Je suis béni », a déclaré Maxey. « Je remercie Dieu pour cela. Chaque fois que vous partagez un record avec Wilt, qui a marqué 100 points, vous ne pouvez pas vous plaindre. »

Tyrese Maxey tournait déjà cette saison à une moyenne de 40,3 minutes par match avant cette performance, un volume de jeu extrêmement lourd. Mais il n’a pas seulement tenu la cadence, il l’a élevée ! Au lendemain d’un match de 39 minutes, perdu, il a répondu par un authentique festival offensif.

« Je m'en fiche du temps de jeu, a déclaré Maxey. Je veux juste gagner. Si je dois jouer autant qu'il le faut pour gagner, alors c'est ce que je ferai. »

Comme le rappelle son coéquipier Paul George : « Il est spécial… Ce que vous ne voyez pas, et ce qui ressort, c’est qu’après un match, sur un back-to-back, 50 points plus de 45 minutes, il va s’entraîner. Ça en dit long sur qui il est, pourquoi il est là. »

« J'ai côtoyé beaucoup de gars formidables dans cette ligue. C'est ce qu'ils font. Ils font ce qu'il faut pour continuer à avancer, rester forts et toujours travailler sur eux-mêmes. »

ABSOLUTELY DOMINANT NIGHT FOR TYRESE MAXEY. 🔥 54 points (career high)

🔥 9 assists, 3 steals, 3 blocks

🔥 powers Sixers OT win The 7th player to record 50 points, 3 steals and 3 blocks since 1973-74! pic.twitter.com/VVJZGx0btV — NBA (@NBA) November 21, 2025

Tyrese Maxey : courage, volonté et QI basket

L’un des aspects les plus intéressants de son match est la manière dont il a su adapter son jeu à l’adversaire. Les Bucks ont joué en grande partie en zone défensive pendant le second acte et Maxey a su en tirer parti : « Je n’ai pas eu à beaucoup bouger ni travailler trop dur pour marquer ou prendre la balle en attaque. La zone a ralenti le jeu et a un peu diminué la fatigue. Je me suis dit : “Franchement, je peux rester sur le terrain dans ces conditions.” Et le coach m’a gardé, donc j’ai fini le match. »

Son coach, Nick Nurse, confirme : « On a l’habitude d’avoir une petite discussion pour débuter le quatrième quart-temps. Lui n’en voulait pas ce soir. Il voulait rester en jeu. »

Quand on domine un match dans sa globalité, pas seulement par des éclats, on construit le QI basket, on anticipe le mouvement, le contexte, la prise de décision. Maxey a allié volume, efficacité et maturité contextuelle cette nuit.

L’équipe manquait de cadres ces derniers temps : blessure de Joel Embiid, retour de Paul George retardé… Maxey a pris les rênes. Philladelphie (9-6) reste au-dessus des 50% de victoires grâce à lui. Il tourne à 33,4 points en moyenne, ce qui fait de lui le deuxième meilleure marqueur de la ligue derrière Luka Doncic.

Bousculé par les Raptors plus tôt dans la semaine et limité à seulement 24 points, la jeune star des Sixers avait à coeur de se racheter et de prouver qu'il était capable de passer outre la douleur.

« Je n'ai certainement pas été aussi agressif que j'aurais dû l'être », a déclaré Maxey à propos de son match raté. « J'ai reçu un coup à la tête et un autre au quadriceps, ce qui m'a rendu la tâche un peu difficile. »

Cette nuit, il a montré qu’il pouvait être le moteur d’un collectif, pas seulement un scoreur isolé. Il a pris ses responsabilités, il a absorbé la fatigue, il a géré la fin de match. C'est fait établi, il est prêt à porter cette équipe et les 76ers semblent lui donner le cadre pour le faire.

Tyrese Maxey n’a donc pas seulement signé une performance record. Il a validé un passage : de jeune étoile montante à véritable pilier avec une capacité à endosser le rôle de leader. Le signe le plus fort c'est que quand l’équipe a besoin de lui, il ne se contente pas de répondre, il dépasse les attentes.

Si Philly veut vraiment aller loin, ce soir-là, Maxey a rappelé qu’il était non seulement prêt, mais déterminé à la mission.

