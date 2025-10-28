Débuts historiques pour Tyrese Maxey et VJ Edgecombe, le duo le plus sexy de la ligue ?

Tyrese Maxey et VJ Edgecombe enchaînent les cartons et les Philadelphia Sixers ont gagné leurs trois premiers matches cette saison.

182 points en cumulé. Ce que Tyrese Maxey et VJ Edgecombe viennent d’accomplir, aucune ligne arrière titulaire ne l’avait réussi sur les trois premiers matches d’une saison NBA.

Bon, la statistique est un peu tordue et inutile, sachant qu’elle repose essentiellement sur le fait que le premier nommé vient de sortir deux performances à 40+ points en trois rencontres. Mais dans les faits, sur le terrain, les deux jeunes hommes s’éclatent ensemble et ils tirent leur équipe vers le haut.

Les Philadelphia Sixers ont décroché une troisième victoire consécutive en battant le Orlando Magic, décidément à la peine, la nuit dernière (136-124). Joel Embiid avait été laissé au repos et les arrières de Pennsylvanie ont donc encore fait le show : 43 points et 8 passes pour Maxey, 26 et 7 pour Edgecombe.

En fait, que le Camerounais soit présent ou non ne change pas grand-chose : la franchise est désormais tourné vers son nouveau tandem de scoreurs et ça se sent. Ils sont aux commandes.

TYRESE MAXEY DOES IT AGAIN. 🔔 43 PTS

🔔 8 AST

🔔 4 3PM His 111 points through 3 games are the second-most in @sixers history, trailing only Wilt Chamberlain! pic.twitter.com/LHSxLOgXvo — NBA (@NBA) October 28, 2025

Et ils font kiffer les fans ! Les deux jouent vite, terrassent leurs adversaires, décollent, bombardent de loin et créent du jeu et des highlights. Le bon début de saison des Sixers est essentiellement à mettre à leur actif.

Philly a gagné 3 matches en une semaine alors que la franchise avait eu besoin d’un mois entier (et de 15 rencontres) pour en remporter autant l’an dernier.

Après une semaine, Tyrese Maxey tourne à 37 points (46% aux tirs, 51% à trois-points), 4 rebonds et 7,7 passes tandis que VJ Edgecombe pointe à 25 unités (50%, 40%), 5,7 rebonds et 6 passes. Peut-être pas non plus le meilleur backcourt de la ligue… mais le plus vibrant !