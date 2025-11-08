🎙️ Tyrese Maxey, un futur MVP en puissance ?

Comme chaque samedi, voici le Ce à Quoi il Fallait Répondre dans lequel Théophile Haumesser et Shaï Mamou se proposent de répondre à toutes vos questions. Au menu, on parle de Tyrese Maxey, des Chicago Bulls, du Miami Heat et de Nadir Hifi... entre autre.

Pour poser vos questions, il suffit de les envoyer par mail à l'adresse suivante : CQFR.REVERSE@gmail.com.

N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner à nos chaînes !

Le CQFR sur YouTube

🎙️Quels trades pour booster les Lakers ?