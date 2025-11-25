Un ancien champion NBA se lance en politique

L’ancien joueur de NBA Rick Fox annonce sa candidature aux législatives aux Bahamas, promettant transparence, économie moderne et sécurité renforcée.

L’ex-joueur des Los Angeles Lakers, Rick Fox, a officiellement annoncé sa candidature pour un siège législatif aux Bahamas. Alors que l’archipel fait face à des défis majeurs, son entrée en politique suscite autant l’intérêt que la curiosité.

Dans une publication sur Facebook, Rick Fox a déclaré : « Vous avez dit vouloir plus de transparence, une économie moderne qui privilégie l’abordabilité et la sécurité, et un pays où l’opportunité est notre réalité, et non une simple promesse. »

L’annonce intervient alors que les Bahamas luttent notamment contre des affaires de corruption très médiatisées, une forte pression migratoire et continuent de se remettre du passage de l’ouragan Dorian de catégorie 5 en 2019.

Né à Toronto d’une mère canadienne et d’un père bahaméen, Fox a grandi aux Bahamas. Il a été sélectionné en 24e position de la draft NBA 1991 par les Boston Celtics et a passé six saisons avec eux avant de rejoindre les Lakers, avec lesquels il a remporté trois titres NBA.

Rick Fox explique vouloir faire le lien entre un héritage bahaméen authentique et des ambitions de réforme : transparence accrue, économie modernisée, sécurité renforcée. Ces thèmes résonnent particulièrement dans un pays aux prises avec des défis d’institution et d’infrastructures.

Sur le plan symbolique, passer de « champion NBA » à candidat politique dans son pays d’origine est un vrai tournant. Il mise sur son image publique, son réseau et son attachement aux Bahamas pour tenter de marquer un changement.

