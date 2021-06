Ben Simmons a été la cible n°1 des critiques en NBA ces dernières semaines. Même son coach Doc Rivers a semblé le lâcher, avant de revenir sur ses propos, sans doute motivé par le front office des Philadelphie Sixers. Heureusement pour l'Australien, il existe des gens qui croient encore en lui et qui estiment que ce qui s'est passé en playoffs pour les Sixers n'est pas de sa faute.

De passage dans le podcast de JJ Redick, "The Old Man and the Three", TJ McConnell, ancien coéquipier de Ben Simmons à Philadelphie, est venu à sa rescousse.

"Je pense que si Ben jouait dans un plus petit marché, où les gens n'étaient pas autant passionnés, sa vie serait différente. [...] J'étais aux premières loges pour voir Ben défier la gravité et les lois de la physique. Quand tu le regardes, tu te rends compte que sa manière de voir le jeu est incroyable. De mon point de vue, il est l'un des joueurs les plus difficiles à stopper en transition. Ce qui lui arrive est injuste. Est-ce qu'il doit shooter plus ? Oui, bien sûr. Mais selon moi, il n'est pas le seul responsable de leur défaite et je me sens mal pour lui".

D'autres équipes tiennent apparemment encore Ben Simmons en haute estime, mais tout dépendra de la valeur qu'accordent Daryl Morey et le front office des Sixers à l'intéressé. Doc Rivers a indiqué que son staff et lui-même étaient prêts à faire travailler l'intéressé pendant l'été. En auront-ils le temps et l'opportunité ?

