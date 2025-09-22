Montrezl Harrell, ancien power forward NBA, est sur le point de quitter les Adelaide 36ers, selon ESPN. Le meilleur 6e homme de NBA en 2020, âgé de 31 ans, est concerné par une violation de la réglementation antidopage constatée lors de son passage en Chine au printemps dernier, une situation que la franchise australienne ne peut esquiver.

Harrell avait pourtant resigné avec Adelaide pour la saison NBL 2025-26 après un exercice convaincant : 20,5 points et 9,3 rebonds de moyenne, qui lui avaient valu une place dans la All-NBL Second Team.

Dans la foulée de cette saison 24-25 réussie, Montrezl Harrell avait signé avec les Flying Tigers en Chine en mars pour leur fin de saison. En avril il a subi un contrôle antidopage, trois jours avant que son équipe se fasse sortie en PO. Après 15 jours à Porto Rico pour une pige, il a donc re-signé avec les Adelaide 36ers.

Problème, ce n’est qu’après-coup, fin juin, que l’agence chinoise antidopage (CADA) a rendu public le résultat du test : positif au carboxy-THC, qu’on trouve dans le cannabis. Pas vraiment la substance qui améliore le plus les performances, mais elle figure sur la liste des produits interdits.

Le joueur a réagi publiquement sur les réseaux sociaux, exprimant sa frustration face aux accusations :

« Je comprends qu’on dise que j’ai échoué à un contrôle antidopage ! Je comprends ce qu’a montré le test ! Ce que je ne comprends pas, c’est la partie “dopage” ! Parce que le dopage, c’est prendre une substance pour gagner un avantage en compétition ! Je sais très bien que je n’avais rien de tout ça en moi, alors pourquoi dopage ??? »

Une question qui, sur le plan strictement sportif, est totalement légitime

Quoi qu’il en soit, l’incertitude entourant une suspension potentielle par la FIBA a poussé Adelaide à envisager la suite sans lui. C’est en tout cas une sortie brutale pour un joueur qui espérait encore relancer sa carrière après plusieurs passages compliqués en NBA. Et qui avait selon lui retrouvé le goût du jeu en Australie après une « période sombre ».